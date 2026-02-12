ПриватБанк блокує рахунки військових — причини та як уникнути проблем

Чоловік у формі тримає смартфон. Фото: Armyinform

Рахунки українських військовослужбовців у державному "ПриватБанку" також підлягають фінансовому моніторингу та блокуванню банківських карт на час перевірки у 2026 році. Про таку ситуацію розповів один із клієнтів фінустанови.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", передають Новини.LIVE.

Що відомо про блокування карт військових у ПриватБанку

Як повідомив один із клієнтів, який є курсантом, ПриватБанк заблокував рахунок, куди надходило грошове забезпечення, для проведення фінансового моніторингу.

У своєму відгуку він зазначив, що надав фінустанові всі необхідні документи та успішно пройшов відповідну процедуру, однак банк досі не відкрив доступ до коштів.

"09.02.2026 я надав усі документи. Того ж дня о 09:45 банк підтвердив успішне проходження фінансового моніторингу, документи були прийняті (реєстраційний номер листа в Канцелярії № 2954262-ВБ). Попри те, що легальність коштів підтверджена самим банком, доступ до рахунку досі не відновлено. У техпідтримці (заявка № 358055000) відмовляються називати терміни розблокування, заявляючи, що "терміни не вказані", — йдеться у зверненні.

На його думку, такі дії з боку держаної фінустанови недопустимі щодо військовослужбовця під час воєнного стану. У зв'язку з фактом утримання соціальних виплат та порушення ст. 1074 Цивільного кодексу України він подав скаргу до Національного банку України (НБУ) для розблокування коштів.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Фінансовий моніторинг у ПриватБанку

Згідно із частиною 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", ПриватБанк може блокувати рахунки для здійснення перевірки у разі появи підозр щодо легальності операцій. У разі їх підтвердження банк може відмовитися надалі співпрацювати з клієнтами. Це може статися з таких причин:

Операції клієнта на основі внутрішніх критеріїв відносяться до ризикових;

Клієнт відмовився надати документи банку для перевірки;

Подано (на вимогу банку) неправдиву інформацію;

Банк не зміг ідентифікувати особу, в інтересах якої відбувалися фіноперації.

Найчастіше банк блокує співпрацю через підозрілі платежі, перекази за рахунками. Також під фінмоніторинг можна потрапити, якщо:

перевищити грошовий оборот, вказаний під час відкриття рахунку;

виникне підозра, що рахунком користуються сторонні особи;

щодо клієнта є негативні дані від інших банківських установ;

клієнт щодня отримує перекази та знімає готівку.

На порталі "Мінфін" також зазначили, що для уникнення загрози проведення фінмоніторингу небажані операції з криптовалютою та з казино.

ПриватБанк та актуалізація даних

Щоб запобігти такому розвитку подій, клієнти банку мають завчасно підтверджувати ідентифікаційні дані. Йдеться про процедуру актуалізації персональних відомостей.

Громадянин має подати про себе інформацію у встановлений термін, навіть якщо вона не зазнала змін. Тільки на основі оновлених даних можливе подальше обслуговування рахунків.

У разі необхідності та за появи ризиків банк за місяць має надіслати вимогу пройти актуалізацію даних. Для кожного конкретного клієнта застосовують індивідуальний період. Як правило, таку процедуру необхідно проходити не рідше, ніж раз у п’ять років.

