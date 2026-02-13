Военные пенсии в ПриватБанке 2026 — условия открытия счетов и тарифы

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" выпускает пенсионные карты, в частности для военных пенсионеров. Для этой категории граждан предусмотрены преимущества в тарифах на снятие средств и переводы, а также различные бонусы в 2026 году.

Об этом говорится на портале банка, информируют Новини.LIVE.

Преимущества пенсионных карт ПриватБанка

Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", военные имеют право получать пенсионные выплаты напрямую через ПриватБанк и иметь доступ к современным сервисам госбанка.

По данным финучреждения, оформление и получение пенсии в ПриватБанке выгодное и удобное по ряду причин.

В частности, оформить пенсионную карту можно оперативно за одно посещение банковского отделения. Работники банка помогут в подаче заявки и документов для оформления пенсии для поступления на банковскую карту.

Карты для выплаты пенсии выдают со сроком действия на четыре года. Зачисление пенсионных средств на карту происходит в день получения финансов от Пенсионного фонда.

Тарифы и комиссии на пенсионные карты в ПриватБанке

Оформление мгновенной (в т.ч. GOLD) карты является бесплатным. Предусмотрена уплата 100 грн, если уже получено шесть штук за один год.

Также военным доступна возможность платить меньше. Речь идет

еще о таких преимуществах получения пенсии в ПриватБанке:

начисление пенсии не взимает комиссию;

бесплатное снятие наличных во всех банкоматах в Украине для пенсионеров;

оплата коммунуслуг с карты для выплат на сумму до 5 тыс. грн и до 15 платежей в месяц через "Приват24" не предусматривает комиссию.

Хотя нет комиссии за снятие наличных для пенсионеров, однако сумма выдачи наличных в банкоматах ПриватБанка в Украине ограничена 20 тыс. грн в течение трех часов.

Что еще следует знать об оформлении пенсионной карты

Открыть пенсионную карту граждане могут в ближайшем отделении ПриватБанка. Для этого с собой нужно взять:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

мобильный телефон (нужен для привязки финансового номера и установки приложения "Приват24").

Доступны на выбор пенсионные карты платежных систем Visa или Mastercard.

При этом не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд, ведь заявление на получение пенсии работники банка передадут самостоятельно. На оформление пенсионной карты уйдет не более 20 минут.

Также при необходимости дистанционно можно будет изменить способ начисления пенсии. Для этого необходимо будет зайти в собственный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда. А также:

выбрать подраздел "Внесение изменений в электронное пенсионное дело" в разделе "Пенсионерам";

зайти в пункт "Заявление на изменение способа выплаты пенсии";

заполнить все поля и добавить сканы документов;

указать реквизиты банковской карты;

подписать заявление с помощью цифровой подписи;

отправить в Пенсионный фонд.

Ранее мы рассказывали, что счета военных в ПриватБанке также могут подлежать финмониторингу. Известно, как избежать блокировки в 2026 году.

Еще сообщалось, что ПриватБанк решил отменить ранее объявленные намерения относительно тарифов на доставку карт. Такую услугу можно будет заказывать бесплатно еще год.