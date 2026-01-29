ПриватБанк встановив ліміти на зняття готівки — які діють правила у 2026 році

Чоловік тримає карту біля терміналу. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" встановив для клієнтів обмеження на зняття готівкових коштів. У фінустанові оприлюднили інформацію, які передбачені ліміти на видачу готівки через каси, банкомати та інші канали як в Україні, так і за кордоном у 2026 році.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

Ліміти на зняття готівкових коштів у ПриватБанку

Зняття готівки через каси

Згідно з постановою №18 Національного банку України (НБУ), у 2026 році на послугу видачі готівки через каси встановлений ліміт до 100 тис. грн/добу. Такий спосіб зняття коштів передбачає необхідність її замовлення у "Приват24" (меню "Сервіси", "Замовлення готівки") чи за номером 3700.

У разі зняття готівки з карти іншої фінустанови, то ліміт становить не більш ніж 20 тис. грн як за транзакцію, так і за добу.

На зняття іноземної валюти з рахунку клієнта діє обмеження на рівні до 100 тис. грн (еквівалент) на добу.

У відділеннях на територіях, яким може загрожувати окупація, видача валюти здійснюється в рамках залишку на рахунку за наявності готівки в касі.

Зняття грошей через банкомати

У банкоматах обмеження на зняття коштів з карти ПриватБанку встановлене на рівні 20 тис. грн протягом трьох годин та 100 тис. грн протягом доби для деяких категорій клієнтів з вимогами фінансового моніторингу.

Якщо гроші знімаються з карти іншого банку, то ліміт передбачений у сумі 20 тис. грн за операцію та 20 тис. грн за три години.

Ліміт на послугу "Зняти без картки" встановлений наступний:

у разі першого зняття грошей — 4 тис. грн за добу (або за транзакцію);

за подальше зняття — 4 тис. грн за виконання однієї операції, 20 тис. грн — за добу (не більше п'яти операцій протягом доби).

Інші варіанти зняття готівки

Окрім того, клієнти можуть знімати кошти на касах під час розрахунку за товар до 6 тис. грн (в NOVUS, ROSHEN (до 500 грн); в АТБ, Сільпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК, Точка, Thrash!, Сім23 (до 2 тис. грн), на АЗС WOG, OKKO, БРСМ-Нафта (до 500 грн), Укрнафта (до 5 тис.грн); в деяких аптеках.

Зняття готівки з карт за межами України

Передбачені обмеження на зняття коштів з карт у гривні у сумі 12,5 тис. грн в еквіваленті за один тиждень.

З валютних карт (долар США/євро) — до 100 тис. грн в еквіваленті за одну добу.

За межами України комісія на зняття готівки з карт ПриватБанку дорівнює 2%.

