Пенсії військовослужбовців — чи зміняться розміри виплат у 2025 році

Військовослужбовець тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році зміни в механізмі нарахування пенсій торкнуться військовослужбовців. Зокрема, йдеться про запровадження "стелі" на максимальні виплати.

Це прописано у постанові уряду "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану".

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Цьогоріч у системі пенсійного забезпечення бійців Збройних сил передбачаються зміни у вигляді:

обмежень максимальних пенсійних виплат;

змін правил перерахунку пенсій;

певні оновлення механізму нарахування пенсій з інвалідності/за вислугу років.

За урядовою постановою №1 від 3.01.2025 року, в Україні ввели "стелю" на максимальні пенсії. Відтепер частина пенсії, що перевищує десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (23,61 тис. грн у 2025 році) підлягатиме застосуванню обмежувального коефіцієнта. Тобто пенсіонери, яким нараховували високі виплати, цьогоріч отримають менші пенсії.

Проте відповідні обмеження не торкнуться пенсій громадян, які брали безпосередню участь в АТО та відсічі агресії РФ, а також виплат в разі втрати годувальника рідним загиблих (померлих/зниклих безвісти).

Військові пенсії з інвалідності

Військовим, які отримали серйозні травми під час виконання службових обов'язків, призначають пенсію з інвалідності, розмір якої прив'язаний до групи інвалідності та причин її настання. Йдеться про такі розміри:

100% — для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи;

80% — для II групи від суми грошового забезпечення;

60% — для осіб III групи від відповідних сум зарплати.

Іншим особам з інвалідністю першої групи — 70%, другої групи — 60%, третьої групи — 40% від сум доходів.

Важливо розуміти, що йдеться про основне грошове забезпечення, "бойові" доплати не враховуються під час визначення розміру пенсії.

Пенсії за вислугу років

Тривалість військової служби — головний критерій в отриманні пенсій за вислугу років для військовослужбовців. Мінімальна кількість вислуги — 20 років. За таких умов виплата дорівнюватиме 50% від зарплати, хто звільнився за віком або станом здоров’я — 55%. За кожен додатковий рік доплачують по 3% від зарплати.

Для бійців, які мають стаж від 25 років, розмір виплати становить 50% від зарплати, а кожен додатковий рік принесе ще 1%. Максимальний розмір пенсії не може бути більшим за 70% від зарплати, за винятком осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Для таких людей призначають 100% для першої категорії, 95% — для другої.

Виплату визначають, виходячи з останньої зарплати військового, що складається з окладу, доплат.

Пенсії у разі втрати годувальника

Рідні військових, які загинули на службі, мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Суми виплат різняться, адже залежать від обставин загибелі та кількості родичів.

Цей вид пенсії залишиться незмінним у 2025 році.

Раніше ми розповідали, що в Україні очікується підвищення пенсій у 2025 році. У Пенсійному фонді затвердили показник середньої заробітної плати за яким розраховується майбутня індексація.

Також цьогоріч пенсії громадянам почнуть нараховувати по-новому. Серед змін — запровадження балів за кожен місяць, коли було сплачено страховий внесок.