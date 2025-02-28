Пенсії в Україні — хто матиме виплату у 60% від зарплатні

Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні одна категорія громадян може законно претендувати на майбутню пенсію у розмірі 60% суми заробітної плати, тоді як решта може розраховувати на виплату, що не перевищує 30%. Так, українці зможуть мати значно більші суми виплат, якщо підуть працювати на державну службу.

Це передбачено законом №889 "Про державну службу".

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Детальніше про пенсії у 60% від зарплати

Згідно із законом, у виплату держслужбовця на заслуженому відпочинку має входити 60% від зарплати. У неї мають входити всі види оплати праці і має бути сплачено єдиний внесок у Пенсійний фонд України.

"Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", — зазначається у документі.

Проте, якщо громадянин на момент звернення за оформленням пенсії не був держслужбовцем, то в розмірі зарплати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за його останнім місцем роботи на службі з різними видами оплати праці, з чого було сплачено ЄСВ.

Нині деякі колишні держслужбовці отримують пенсію, розмір якої дорівнює 90% від зарплатні. Йдеться про тих, хто вийшов раніше на пенсію за старим законом. Нині чиновники можуть претендувати на менші пенсії, оскільки влада вирішила суттєво урізати їхні права задля більшої справедливості щодо інших громадян.

Як призначають пенсію держслужбовцям

Державні службовці можуть виходити на пенсію, якщо станом на 1 травня 2016 року:

накопичили мінімум десять років стажу на посадах відповідних категорій посад держслужби, прописаних у законі № 3723, та станом на вищевказану дату працювали на посаді державного службовця;

накопичили мінімум 20 років стажу на посадах держслужби, незалежно від факту роботи станом на вищевказану дату.

Право на оформлення пенсійної виплати за наявності страхового стажу для пенсії за віком у мінімальному розмірі та стажу держслужби мають:

чоловіки, яким не менше 62 років;

жінки, пенсійний вік яких відповідає нормам ст. 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зарплата держслужбовця держоргану, що пройшов класифікацію посад державної служби, складається з:

посадового окладу;

надбавки за ранг держслужбовця;

надбавки за вислугу років;

місячної/квартальної премії;

компенсації за додаткове навантаження/компенсації за вакантною посадою;

допомоги, що нараховують з наданням відпустки;

матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань;

інших доплат, передбачених українськими законами.

Також розмір надбавок до посадових окладів державних службовців залежить від рангу:

за перший ранг — 1000 грн;

за другий ранг — 900 грн;

за третій ранг — 800 грн;

за четвертий ранг — 700 грн;

за п'ятий ранг — 600 грн;

за шостий ранг — 500 грн;

за сьомий ранг — 400 грн;

за восьмий ранг — 300 грн;

за дев'ятий ранг — 200 грн.

Варто зауважити, що держслужбовці на пенсії у 2025 році отримуватимуть менші виплати. Річ у тім, що уряд вирішив обмежити виплати громадянам, які отримують пенсії за спецзаконами. Під час воєнного стану для обмеження сум пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (2,36 тис. грн), будуть застосовувати понижувальні коефіцієнти.

Раніше ми розповідали, як зміниться розмір пенсії після індексації. Сума підвищення буде в такому діапазоні: максимальне підвищення становитиме 1,5 тис. грн, а мінімальне — 100 грн.

Також ми писали, що деякі громадяни мають право на дві пенсійні виплати. Така можливість є у громадян з інвалідністю, оскільки можна оформити пенсію за віком та соцдопомогу з інвалідності.