Пенсії в Україні — чи можуть громадяни оскаржити рішення ПФУ

Чоловік та жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні середній розмір пенсії становить 5,78 тис. грн, проте у більшості громадян виплати не перевищують 4 тис. грн (менше 100 дол.). Як зазначають юристи, якщо людина незгодна щодо розміру пенсії, рішення Пенсійного фонду України (ПФУ) можна спробувати оскаржити у суді.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на пояснення правозахисників.

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Що потрібно робити для оскарження рішення ПФУ

За словами юристів, скаргу щодо рішення регіональних управлінь Пенсійного фонду потрібно подавати до ПФУ в адміністративному порядку. Термін відповідної процедури становить один рік, але не пізніше одного місяця з моменту ознайомлення заявника з відповідним рішенням.

До скарги громадяни обов’язково мають додати документи, де йдеться про ухвалення неправильних рішень.

Проте процедура адміністративного оскарження не є обов’язковою, громадянин може одразу звернутись до окружного адмінсуду за місцем проживання.

Термін звернення до суду різний: якщо людина спочатку використовувала процедуру адміністративного оскарження, то триватиме три місяці, якщо одразу звернулась до суду — шість місяців з дати отримання негативного рішення від ПФУ.

У яких випадках найчастіше оскаржують рішення фонду

Як зазначають правозахисники, найбільше скарг та позовних заяв до суду громадяни подають у зв'язку:

з відмовою у призначенні пенсії;

неправильним обрахунком страхового стажу;

із зарахуванням або незарахуванням до пільгового стажу деяких періодів роботи;

відновленням права на достроковий вихід на заслужений відпочинок.

Зокрема, бувають випадки, коли фахівці Пенсійного фонду не беруть до уваги певні періоди роботи громадянина до стажу через відсутність довідок з місця роботи, що підтверджують право на пільгові умови та гарантують достроковий вихід на пенсію.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році для права на пенсію після досягнення 60-річного віку треба мати мінімум 32 роки стажу. Якщо його не вистачає, на пенсію можна вийти після його набуття, тобто якщо людина продовжить надалі працювати.

Також ми писали, що українцям надають додаткову доплату до пенсії у 944 гривень. Йдеться про частку 40% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, для самотніх громадян.