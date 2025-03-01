Пенсии военных — кому доплатят 1,2 тыс. грн в марте

Человек держит деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В марте 2025 года гражданам, уволенным с военной службы, начислят надбавки к пенсиям. Речь идет о тех, кто обратился в предыдущем месяце с заявлением о назначении доплаты за содержание несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отметили в ПФУ, по украинскому законодательству, пенсионеры-военнослужащие могут получать дополнительную сумму денег на детей.

Соответствующий вопрос регулирует закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Согласно статье 16 этого закона, пенсионерам, которые имеют на своем содержании детей, к пенсии должны начислять надбавку.

При этом пенсионер не получит такой надбавки, если на заслуженном отдыхе продолжает работать. В случае трудоустройства пенсионера — выплата указанной доплаты будет прекращена.

В ПФУ объяснили, что дети считаются нетрудоспособными членами семьи до достижения ими 18 лет или старше этого возраста, которые имели инвалидность до совершеннолетия.

Сроки установления и размер доплаты

По данным ПФУ, сроки установления надбавки к пенсии за детей на содержании неработающих пенсионеров определены статьей 51 вышеуказанного закона. Дополнительную сумму выплаты устанавливают к пенсиям с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда экс-военный подал заявление вместе с пакетом документов.

При этом, если пенсионер получил право на доплату раньше, чем было подано заявление, ее могут выплатить за прошедший период, однако не более 12 месяцев.

По правилам, надбавка назначается для каждого нетрудоспособного члена семьи в 50% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2025 году размер прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность, не пересматривали. Он составляет 2,36 тыс. грн, то есть за одного ребенка можно получить 1,18 тыс. грн доплаты.

Напомним, в Украине в этом году произошли некоторые изменения в механизме начисления пенсионных выплат. В частности, речь идет о введении "потолка" на максимальные выплаты, которые частично коснутся военных.

Ранее мы рассказывали, что украинцы, которые работают на государственной службе, будут иметь право на более высокие пенсии на заслуженном отдыхе. Речь идет о размере 60% суммы заработной платы, тогда как остальные граждане получают не более 30%.