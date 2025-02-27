Виплати в ЗСУ ― хто з військових може отримати 50 тис. грн у 2025 році

Військовослужбовець дістає гроші. Фото: Miller Law

Військовослужбовці української армії можуть отримувати додаткову грошову винагороду в розмірі 50 тис. грн. Таку надбавку можуть призначити у разі виконання певних умов.

Про це йдеться у поясненні Міністерства оборони України.

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Під час війни українським військовим суттєво підвищили розмір базового грошового забезпечення, натомість скасували надбавку у розмірі 30 тис. грн заради дотримання принципів справедливості.

Згідно з рішенням уряду, зарплату бійцям підвищили з 10 тис. до 20 тис. грн. Таким чином, зараз мінімальне грошове забезпечення дорівнює 20,13 тис. грн для рекрутів.

Грошове забезпечення складається з таких видів виплат:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

щомісячних додаткових доплат;

різних винагород;

премій.

Хто з військових може отримати 50 тис. грн винагороди

На виплату 50 тис. грн можуть розраховувати військовослужбовці ЗСУ, які здійснюють виконання бойових (спеціальних) завдань:

в органі військового управління;

в штабі угруповання військ (сил);

в штабі тактичної групи включно до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ;

у командуванні та штабі військової частини (зведеному підрозділі).

Відповідний список органів військового управління угруповань військ затверджує Головнокомандувач Збройних Сил або начальник Генерального штабу.

Військові мають право на винагороду у 50 тис. грн за умови виконання таких вимог:

у разі залучення до складу Об'єднаного військового угруповання, тимчасового виконання посад у командуванні та штабі військової частини, зокрема зведеного підрозділу, для оперативного/бойового керування підрозділами в командному пункті;

у разі оперативного (бойового) керування військовими частинами та підрозділами, що виконують бойові дії на лінії зіткнення, виконуючи бойові/спеціальні завдання першого ешелону або під час наступальних/контрнаступальних дій включно до рівня батальйону.

у разі виконання військовими бойових/спеціальних завдань у складі Об'єднаного військового угруповання, на командному пункті військової частини.

Відповідне питання регулює 9.1. Пункт 2 наказу Міноборони № 260 від 07.06.2018 року "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року майбутні офіцери Збройних сил України почнуть отримувати значно вищі виплати. Зокрема, курсанти третіх-четвертих курсів будуть мати по 20 тис. грн щомісяця.

Також ми писали, що з 1 лютого запрацювали зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Документ передбачає, що рідні зниклих безвісти бійців ЗСУ або тих, які потрапили в полон, почнуть отримувати удвічі менші виплати.