Допомога військовим у 25% від зарплати — за яких обставин призначають у 2025 році

Людина у військовій формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці мають право на одноразову фінансову допомогу, що не може бути нижчою за 25% від грошового забезпечення. Виплату призначають у разі звільнення з військової служби.

Право на додаткові виплати для захисників та захисниць прописане у Постанові Кабінету міністрів № 460.

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Право на допомогу та розрахунок суми для мобілізованих

Постанова передбачає, що після звільнення зі служби військовослужбовцям має надаватися грошова допомога. Розмір такої виплати для всіх буде різний, адже залежить від виду служби, причини звільнення.

Зокрема, мобілізованим військовим надається виплата в розмірі 4% від грошового забезпечення за кожен його повний календарний місяць несення служби, проте не менш як 25% місячного грошового забезпечення. Наприклад, боєць прослужив шість та мав грошове забезпечення у розмірі 20 тис. грн. Для того, щоб вирахувати суму допомоги, потрібно застосувати таку формулу: 6×20×4%.

Грошова допомога для тих, служить на контракті

Військові, які служать за контрактом, після укладення першого договору і за умови, що не отримували грошову допомогу раніше, матимуть право на таку суму:

вісім прожиткових мінімумів — для рядових;

дев'ять прожиткових мінімумів — для сержантського і старшинського складу;

десять прожиткових мінімумів — для офіцерського складу.

Розмір допомоги у разі звільнення контрактників затверджений наказом Міністерства оборони №260.

Допомога залежно від причин звільнення зі служби

Відповідний наказ також регламентує допомогу з огляду на причину звільнення. А саме:

50% від місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби — за станом здоровʼя;

50% від місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік служби за вислугою понад десять років;

25% від місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік служби (згідно з постановою Кабміну № 413).

Раніше ми розповідали про те, хто з військових має право на фінансову допомогу, яку виплачують один раз на рік. Йдеться про виплату на "вирішення соціально-побутових питань".

Також військовослужбовцям виплачують додаткову винагороду у 30 тис. гривень на місяць. Такі доплати надають після виконання бойових завдань та виведення на відновлення.