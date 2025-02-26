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Грошове забезпечення в ЗСУ — що зміниться з 1 березня

26 лютого 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати військових — кого чекають зміни з 1 березня 2025 року
Український захисник у полі. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 березня 2025 року кардинальних змін у грошовому забезпеченні військовослужбовців Збройних сил України не буде. Проте суттєво зростуть виплати для майбутніх офіцерів.

Про це йдеться у матеріалі профільного видання "Армія.Інформ".

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За даними Міністерства оборони, з березня поточного року курсанти перших-других курсів почнуть отримувати значно вищі виплати. Їх піднімуть до рівня мінімальної заробітної плати в Україні, тобто 8 тис. гривень. Водночас курсанти третіх-четвертих курсів, яких прирівнюють до контрактної служби, отримуватимуть по 20 тис. гривень щомісяця.

"З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті", — заявили в оборонному відомстві.

Зарплати військових у березні 2025 року

Щодо чинних військових, то змін у виплатах не очікується наступного місяця. Як і раніше, мінімальний розмір грошового забезпечення становитиме 20,13 тис. гривень. Решту доплат визначатимуть індивідуально залежно від кількох чинників:

  • звання;
  • посади;
  • вислуги.

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть отримувати додаткові одноразові виплати:

  • винагорода у 30 тис. гривень — для бійців, які виконують бойові завдання за межами зон бойових дій;
  • винагорода у 50 тис. гривень — для тих, хто відповідає за управління військами;
  • винагорода у 100 тис. гривень — для військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання у зоні бойових дій.

Вже майже рік військові мають право на додаткову доплату у 70 тис. гривень. Вона передбачена для тих, хто безпосередньо виконує бойові або спецзавдання на лінії зіткнення з ворогом чи в тилу. Відповідна доплата не замінює "бойових", а вважається додатковою.

Розміри винагород обчислюють за повний місяць виконання бойових завдань.

Також є доплати за ураження ворожої техніки, які перевищують 100 тис. гривень, залежно від виду.

Бійці можуть самі дізнатися розмір свого грошового забезпечення завдяки онлайн-калькулятору. Для цього треба лише вказати звання, вислугу років та тарифний розряд (його можна  уточнити у фінансовому відділі військової частини).

 

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Приклад підрахунку. Джерело: Міноборони

Раніше ми розповідали про особливості грошової винагороди у 70 тис. гривень. На таку виплати мають право представники силового блоку на передовій. 

Також повідомляли про регулярність виплати матеріальної допомоги для військовослужбовців. Зокрема, можуть претендувати на виплату для вирішення побутових питань.

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