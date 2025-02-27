Выплаты в ВСУ ― кто из военных может получить 50 тыс. грн в 2025 году

Военнослужащий достает деньги. Фото: Miller Law

Военнослужащие украинской армии могут получать дополнительное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. грн. Такую надбавку могут назначить в случае выполнения определенных условий.

Об этом говорится в объяснении Министерства обороны Украины.

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Особенности денежного обеспечения военных в 2025 году

Во время войны украинским военным существенно повысили размер базового денежного обеспечения, но отменили надбавку в размере 30 тыс. грн ради соблюдения принципов справедливости.

Согласно решению правительства, зарплату бойцам повысили с 10 тыс. до 20 тыс. грн. Таким образом, сейчас минимальное денежное обеспечение равно 20,13 тыс. грн для рекрутов.

Денежное довольствие состоит из следующих видов выплат:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

ежемесячных дополнительных доплат;

разных вознаграждений;

премии.

Кто из военных может получить 50 тыс. грн вознаграждения

На выплату 50 тыс. грн могут рассчитывать военнослужащие ВСУ, которые осуществляют выполнение боевых (специальных) задач:

в органе военного управления;

в штабе группировки войск (сил);

в штабе тактической группы включительно до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск;

в командовании и штабе воинской части (сводном подразделении).

Соответствующий список органов военного управления группировок войск утверждает Главнокомандующий Вооруженных Сил или начальник Генерального штаба.

Военные имеют право на вознаграждение в 50 тыс. грн при условии выполнения следующих требований:

в случае привлечения в состав Объединенной военной группировки, временного выполнения должностей в командовании и штабе воинской части, в частности сводного подразделения, для оперативного/боевого управления подразделениями в командном пункте;

в случае оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, выполняющими боевые действия на линии соприкосновения, выполняя боевые/специальные задачи первого эшелона или во время наступательных/контрнаступательных действий включительно до уровня батальона.

в случае выполнения военными боевых/специальных задач в составе Объединенной военной группировки, на командном пункте воинской части.

Соответствующий вопрос регулирует 9.1. Пункт 2 приказа Минобороны №260 от 07.06.2018 года "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Напомним, с 1 марта 2025 года будущие офицеры Вооруженных сил Украины начнут получать более высокие выплаты. В частности, курсанты третьих-четвертых курсов будут иметь по 20 тыс. грн ежемесячно.

Также мы писали, что с 1 февраля заработали изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Документ предусматривает, что родные пропавших без вести бойцов ВСУ или тех, которые попали в плен, начнут получать вдвое меньшие выплаты.