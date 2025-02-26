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Виплати для рідних військових — хто і чому отримає менше на 50%

26 лютого 2025 12:17
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати родичам бійців у 2025 році — кому удвічі скоротили суму
Пачка грошей у руках. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Рідні зниклих безвісти військовослужбовців Збройних сил або тих, які потрапили в полон, почнуть отримувати значно менші виплати у 2025 році. Йдеться про скорочення грошової допомоги фактично удвічі.

Про це розповіли фахівці на порталі "Юристи.ua" у розділі "Військове право".

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Як скоротили виплати для родичів бійців у 2025 році

Як зазначається, з 1 лютого набули чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", згідно з якими родини зниклих безвісти бійців ЗСУ або тих, які потрапили в полон, будуть отримувати суттєво менші виплати.

Зміни у законі передбачають, що рідні військовослужбовців, які отримували грошове забезпечення зниклого бійця, матимуть тільки 50% від попередньої суми, другу частину заморозять на рахунку.

"Решту буде депоновано (фактично "заморожено") на рахунку військової частини, де служив військовослужбовець", — йдеться у поясненні.

Гроші будуть заморожені до моменту появи військового або ж визнання загиблим. У такому разі на депоновану суму чекає два варіанти:

  • гроші виплатять військовослужбовцю;
  • кошти включать до складу його спадщини.

Як почнуть розподіляти виплати між рідними

Юристи зауважили, що раніше повну суму виплати щомісяця мала отримувати дружина чи чоловік таких військових, попри те, що у захисника чи захисниці могли бути батьки й діти.

При цьому військові мають право складати особисте розпорядження та самостійно вирішувати, хто саме може претендувати на виплати, якщо зникнуть безвісти чи потраплять у полон.

Із 1 лютого, у разі відсутності такого розпорядження, гроші виплачуються інакше. А саме: 50% суми грошового забезпечення розподіляють рівними частками між представниками першої черги родичів:

  • дружина (чоловік);
  • законний представник неповнолітніх дітей;
  • діти з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їхні законні представники;
  • батьки військових, окрім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав.

"Для відмови від виплати на користь іншої особи необхідно писати заяву", — додали юристи.

Раніше ми розповідали, що військові мають право на додаткову грошову винагороду у 70 тис. грн. Таку виплату, запроваджену у 2024 році, отримають військовослужбовці, котрі виконують бойові чи спецзавдання на лінії зіткнення з противником або в тилу. 

Також повідомляли як часто має виплачуватися матеріальна допомога бійцям ЗСУ. Раз на рік військовослужбовці можуть скористатись правом отримання виплат на вирішення "побутових проблем".

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