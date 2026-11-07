Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб

Військовослужбовці, які виконують завдання з управління підрозділами на передовій, можуть отримувати додаткову винагороду в розмірі 50 000 гривень. Гроші нараховують не автоматично за весь місяць, а пропорційно дням виконання відповідних завдань. Для отримання доплати необхідне належне документальне підтвердження служби.

Про підстави для нарахування винагороди розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua.finik, передають Новини.LIVE.

Реклама

За які завдання військовим платять 50 000 грн

Правила нарахування цієї винагороди визначені постановою Кабінету Міністрів України №168 та нормативними актами Міністерства оборони.

Право на неї мають військовослужбовці, які працюють у складі органів військового управління. Йдеться, зокрема, про штаби бригад, тактичні групи, пункти управління та інші відповідні структури.

Важливо, щоб їхня робота була безпосередньо пов'язана з управлінням військами або підрозділами, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення чи в районах бойових операцій.

Тобто доплата передбачена не просто за перебування у штабі, а за виконання визначених завдань з управління військовими підрозділами, залученими до бойових дій.

Читайте також:

Як нараховують доплату 50 000 грн

Винагороду виплачують пропорційно кількості днів, протягом яких військовослужбовець фактично виконував відповідні завдання.

За повний місяць виконання таких обов'язків сума може становити 50 000 гривень. Якщо військовий працював лише частину місяця, виплату розраховують відповідно до фактичних днів.

Орієнтовно за один день виконання завдань нараховується 1 666 гривень.

Які документи потрібні для отримання виплати

Для нарахування доплати військова частина повинна належним чином оформити виконання відповідних завдань.

Зокрема, необхідно:

мати накази та бойові розпорядження, які підтверджують залучення органу військового управління до виконання бойових або спеціальних завдань;

включити відповідний підрозділ або штаб до переліку органів військового управління, які виконують такі завдання;

вести бойовий табель обліку;

щомісяця подавати до фінансової служби довідку з інформацією про конкретні дні виконання обов'язків з управління підрозділами на передовій.

Командир військової частини відповідає за підтвердження фактичного виконання завдань, на підставі якого фінансова служба здійснює розрахунок винагороди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли військовим надійдуть гроші на картки у листопаді. Зазвичай це відбувається двома траншами до 20 числа поточного місяця за минулий. Але в окремих випадках фінансування може затримуватися.

Також Новини.LIVE писали, з яких виплат військових стягують аліменти на дітей. Одноразова допомога, окремі компенсації та цільові виплати можуть не входити до аліментної бази. Розмір утримань залежить від рішення суду або домовленості між батьками.