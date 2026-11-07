Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб

Военнослужащие, выполняющие задачи по управлению подразделениями на передовой, могут получать дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен. Деньги начисляются не автоматически за весь месяц, а пропорционально количеству дней выполнения соответствующих задач. Для получения доплаты необходимо надлежащее документальное подтверждение службы.

Об основаниях для начисления вознаграждения рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua.finik, передают Новини.LIVE.

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За какие задачи военным платят 50 000 грн

Правила начисления этого вознаграждения определены постановлением Кабинета Министров Украины № 168 и нормативными актами Министерства обороны.

Право на него имеют военнослужащие, работающие в составе органов военного управления. Речь идет, в частности, о штабах бригад, тактических группах, пунктах управления и других соответствующих структурах.

Важно, чтобы их работа была непосредственно связана с управлением войсками или подразделениями, ведущими боевые действия на линии соприкосновения или в районах боевых операций.

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То есть доплата предусмотрена не просто за пребывание в штабе, а за выполнение определенных задач по управлению воинскими подразделениями, задействованными в боевых действиях.

Как начисляется доплата в размере 50 000 грн

Вознаграждение выплачивается пропорционально количеству дней, в течение которых военнослужащий фактически выполнял соответствующие задачи.

За полный месяц выполнения таких обязанностей сумма может составить 50 000 гривен. Если военнослужащий работал только часть месяца, выплату рассчитывают в соответствии с фактическим количеством дней.

Ориентировочно за один день выполнения задач начисляется 1 666 гривен.

Какие документы необходимы для получения выплаты

Для начисления доплаты воинская часть должна надлежащим образом оформить выполнение соответствующих задач.

В частности, необходимо:

иметь приказы и боевые распоряжения, подтверждающие привлечение органа военного управления к выполнению боевых или специальных задач;

включить соответствующее подразделение или штаб в перечень органов военного управления, выполняющих такие задачи;

вести боевой табель учета;

ежемесячно подавать в финансовую службу справку с информацией о конкретных днях выполнения обязанностей по управлению подразделениями на передовой.

Командир воинской части отвечает за подтверждение фактического выполнения задач, на основании которого финансовая служба производит расчет вознаграждения.

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