Грошове забезпечення в Ощадбанку — військові скаржаться на затримки

Військовий тримає смартфон. Фото: АрміяInform

Державний "Ощадбанк" порівняно з іншими банками затримує по кілька днів нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям. Подібні незручності спостерігаються щоразу, коли настачає час одержання виплат.

Про це йдеться в одному з повідомлень на порталі Мінфін.

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Один з українців, який нині несе службу в Збройних силах, поскаржився на невчасне нарахування грошового забезпечення на рахунок, відкритий в Ощадбанку. За його словами, зокрема, ті, в кого оплата надходить на картки ПриватБанку, отримують кошти в один і той же день.

Подібні затримки відбуваються не вперше, і щоразу — на кілька днів пізніше.

Військовий марно намагався дізнатися інформацію про відповідну проблему за каналами банку. Там стверджують, що нібито не було надходження коштів.

"Я проходжу військову службу у бойовому підрозділі. Грошова винагорода надходить на картку Ощадбанку. Постійно при виплаті банк затримує нарахування на кілька діб. Мої побратими, у яких картки ПриватБанку, нарахування отримують в один день і в один час однаково. Питання: чому Ощадбанк затримує нарахування? Чат-бот банку відповіді надати не може. Відповідь одна — не було надходження...", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що кажуть в Ощадбанку

Представники банку не відреагували на відповідне звернення. Водночас на порталі дехто з громадян зазначив, що Ощадбанк, за правилами, нараховує будь-які виплати клієнтам із затримкою від двох годин до трьох банківських діб.

Також рекомендують після нарахувань перевіряти статус операції, адже кошти можуть бути "в обробці", а дізнатися про це можна лише тоді, коли відкрити "одержати квитанцію".

Раніше представники Ощадбанку пояснювали, чому затримують нарахування соціальних виплат порівняно з іншими банками. Там наголосили, що банк ніколи не зволікає із нарахуванням коштів: тільки-но надходять на рахунок банку — виплачують одразу.

Дата та час зарахування коштів залежить від конкретних міністерств та їхніх графіків. Тоді як банк не володіє інформацією про черговість фінансових надходжень.

Раніше ми розповідали, що у разі розкриття клієнтом Ощадбанку даних своєї картки варто оновити PIN-код. Вартість такої послуги безкоштовна, якщо це робити вперше, тоді як кожна наступна коштуватиме вже 15 грн.

Також повідомлялося, що в Ощадбанку радять керувати лімітами на картках та рахунках з метою захисту від шахраїв та заради безпеки власних коштів. У фінустанові дали рекомендації, як самому правильно змінювати обмеження.