В Ощадбанку попередили про необхідність зміни пін-кодів карток

Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, навіщо регулярно змінювати PIN-коди до платіжних карток. Також уточнили, скільки коштує така послуга і коли стягують плату.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ощадбанку.

Реклама

Читайте також:

Загрози від розголошення PIN-коду картки Ощадбанку

Іноді клієнти скаржаться на списання коштів невідомим чином шахраями. У банку пояснюють, що це, зокрема, можливо через розголошення PIN-коду. Там радять ніколи не повідомляти відповідну комбінацію третім особам.

PIN-код до картки є ключем до карткового рахунку, який використовується для операцій у банкоматах та терміналах, а також під час розрахунків у магазинах.

"Ніколи та нікому не повідомляйте його. Не записуйте PIN-код, а запам’ятайте. Прикривайте рукою клавіатуру банкомату/терміналу/POS-терміналу, коли вводите PIN-код", — повідомляють у фінустанові.

Якщо клієнт якимось чином розкрив дані своєї картки, то варто змінити PIN-код. Перша зміна безкоштовна, кожна наступна коштує 15 грн.

Як змінити PIN-код на картках

Для того, щоб встановити PIN-код через систему самообслуговування контакт-центру (IVR), необхідно:

надіслати SMS-повідомлення з цифрою один та останніми чотирма цифрами номеру платіжної картки на номер 8052* (як приклад, 1 1234);

отримати SMS-сповіщення з кодом аутентифікації для встановлення PIN-коду на фінансовий номер;

після цього треба зателефонувати з фінансового номеру за номером 0800210800. Зі списку послуг сервісу IVR обрати пункт "Встановити PIN-код на картку" та дотримуватися підказок;

ввести код з SMS-повідомлення;

ввести новий PIN-код;

повторно ввести PIN-код для підтвердження.

У разі встановлення PIN-коду через банкомат чи платіжний термінал Ощадбанку потрібно зробити такі кроки:

надіслати SMS-повідомлення з цифрою два та останніми чотирма цифрами номера картки на короткий номер 8052* (як приклад, 2 1234);

отримати SMS-сповіщення з кодом аутентифікації для встановлення PIN-коду на фінансовий номер телефону;

вставити картку в банкомат чи платіжний термінал;

в меню для введення PIN-коду необхідно ввести код з SMS;

обрати пункт меню "Змінити PIN-код", ввести новий PIN-код;

повторно ввести PIN-код для підтвердження.

Також за необхідності варто передати у Кіберполіцію контакти людини, яка намагалася дізнатися PIN-код.

залишивши онлайн заяву в Кіберполіцію;

зателефонувавши за номером: 0 800 505 170.

Раніше ми писали, що українські громадяни, які підтримують коштами бійців, можуть не сплачувати комісію завдяки цифровій картці. Однак передбачене обмеження на суми переказів за місяць.

Також повідомлялося, чи можна в Ощадбанку дистанційно знімати блокування з банківських карток. З таким питанням звертаються деякі клієнти фінустанови.