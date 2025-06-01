Денежное довольствие в Ощадбанке — военные жалуются на задержки

Военный держит смартфон. Фото: АрмияInform

Государственный "Ощадбанк" по сравнению с другими банками задерживает по несколько дней начисление денежного довольствия военнослужащим. Подобные неудобства наблюдаются каждый раз, когда наступает время получения выплат.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин.

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Один из украинцев, который сейчас несет службу в Вооруженных силах, пожаловался на несвоевременное начисление денежного довольствия на счет, открытый в Ощадбанке. По его словам, в частности, те, у кого оплата поступает на карты ПриватБанка, получают средства в один и тот же день.

Подобные задержки происходят не впервые, и каждый раз — на несколько дней позже.

Военный тщетно пытался узнать информацию о соответствующей проблеме по каналам банка. Там утверждают, что якобы не было поступления средств.

"Я прохожу военную службу в боевом подразделении. Денежное вознаграждение приходит на карту Ощадбанка. Постоянно при выплате банк задерживает начисление на несколько суток. Мои собратья, у которых карты ПриватБанка, начисления получают в один день и в одно время одинаково. Вопрос: почему Ощадбанк задерживает начисления? Чат-бот банка ответа предоставить не может. Ответ один — не было поступления...", — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что говорят в Ощадбанке

Представители банка не отреагировали на соответствующее обращение. В то же время на портале некоторые из граждан отметили, что Ощадбанк, по правилам, начисляет любые выплаты клиентам с задержкой от двух часов до трех банковских суток.

Также рекомендуют после начислений проверять статус операции, ведь средства могут быть "в обработке", а узнать об этом можно только тогда, когда открыть "получить квитанцию".

Ранее представители Ощадбанка объясняли, почему задерживают начисление социальных выплат по сравнению с другими банками. Там отметили, что банк никогда не медлит с начислением средств: как только поступают на счет банка — выплачивают сразу.

Дата и время зачисления средств зависит от конкретных министерств и их графиков. Тогда как банк не владеет информацией об очередности финансовых поступлений.

Ранее мы рассказывали, что в случае раскрытия клиентом Ощадбанка данных своей карты стоит обновить PIN-код. Стоимость такой услуги бесплатная, если это делать впервые, тогда как каждая следующая будет стоить уже 15 грн.

Также сообщалось, что в Ощадбанке советуют управлять лимитами на картах и счетах с целью защиты от мошенников и ради безопасности собственных средств. В финучреждении дали рекомендации, как самому правильно менять ограничения.