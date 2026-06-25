Податок на виграші в лотерею: скільки доведеться сплатити державі у 2026 році

Виграли гроші, авто чи смартфон: скільки податку доведеться сплатити
Виграти гроші в лотерею, отримати новий смартфон за перемогу в конкурсі чи навіть автомобіль у розіграші — завжди приємно. Але такі подарунки приносять не лише гарні емоції, а ще й податкові зобов'язання. Водночас у більшості випадків самостійно сплачувати податки переможцям не доведеться.
Які податки стягують з виграшів, пояснили у Державній податковій службі, передає Новини.LIVE.
Зазвичай переможцям не потрібно самостійно подавати декларації чи перераховувати кошти до бюджету. Цю функцію виконує податковий агент.
Якщо йдеться про виграш у лотерею, податковим агентом виступає оператор лотереї. Саме він утримує та сплачує до бюджету:
- 18% податку на доходи фізичних осіб;
- 5% військового збору.
Податки вираховують незалежно від способу виплати виграшу.
Як оподатковуються призи та подарунки
Такі ж правила діють для конкурсів, рекламних акцій, розіграшів та інших промоційних заходів.
У таких випадках організатор акції самостійно:
- нараховує податки;
- утримує їх із суми виграшу;
- перераховує кошти до бюджету.
Переможець отримує приз або гроші вже після проведення всіх необхідних розрахунків.
Скільки грошей залишиться після виграшу
Наприклад, якщо людина виграла 10 тисяч гривень у рекламній акції, організатор утримає:
- 1 800 грн ПДФО;
- 500 грн військового збору.
У результаті переможець фактично отримає 7 700 гривень.
Що робити, якщо приз не грошовий
Податки заберуть не лише з грошових виграшів. Оподатковуються також:
- смартфони;
- побутова техніка;
- туристичні подорожі;
- автомобілі;
- інші цінні подарунки.
У таких випадках відштовхуються від вартості призу. Для розрахунку податку застосовується спеціальний коефіцієнт, передбачений Податковим кодексом.
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