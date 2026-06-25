Податок на виграші в лотерею: скільки доведеться сплатити державі у 2026 році

Жінка тримає подарунки, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Виграти гроші в лотерею, отримати новий смартфон за перемогу в конкурсі чи навіть автомобіль у розіграші — завжди приємно. Але такі подарунки приносять не лише гарні емоції, а ще й податкові зобов'язання. Водночас у більшості випадків самостійно сплачувати податки переможцям не доведеться.

Які податки стягують з виграшів, пояснили у Державній податковій службі, передає Новини.LIVE.

Зазвичай переможцям не потрібно самостійно подавати декларації чи перераховувати кошти до бюджету. Цю функцію виконує податковий агент.

Якщо йдеться про виграш у лотерею, податковим агентом виступає оператор лотереї. Саме він утримує та сплачує до бюджету:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Податки вираховують незалежно від способу виплати виграшу.

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Як оподатковуються призи та подарунки

Такі ж правила діють для конкурсів, рекламних акцій, розіграшів та інших промоційних заходів.

У таких випадках організатор акції самостійно:

нараховує податки;

утримує їх із суми виграшу;

перераховує кошти до бюджету.

Переможець отримує приз або гроші вже після проведення всіх необхідних розрахунків.

Скільки грошей залишиться після виграшу

Наприклад, якщо людина виграла 10 тисяч гривень у рекламній акції, організатор утримає:

1 800 грн ПДФО;

500 грн військового збору.

У результаті переможець фактично отримає 7 700 гривень.

Що робити, якщо приз не грошовий

Податки заберуть не лише з грошових виграшів. Оподатковуються також:

смартфони;

побутова техніка;

туристичні подорожі;

автомобілі;

інші цінні подарунки.

У таких випадках відштовхуються від вартості призу. Для розрахунку податку застосовується спеціальний коефіцієнт, передбачений Податковим кодексом.

Раніше Новини.LIVE розповідали про можливі зміни у податкових правилах для українців, які продають речі через інтрнет. Верховна Рада підтримала закон про оподаткування доходів із цифрових платформ, який запрацює з 2027 року. Звітувати перед податковою мають самі онлайн-сервіси, а для звичайних продажів особистих речей встановлять винятки.

Також Новини.LIVE писали, що хочуть запровадити податок на посилки з-за кордону. Зміни можуть відкласти, адже парламенту ще потрібно доопрацювати законопроєкт. У 2026 році додаткове оподаткування дрібних відправлень, ймовірно, не запрацює через технічні та організаційні труднощі.