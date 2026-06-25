Налог на выигрыши в лотерею: сколько придется заплатить государству в 2026 году

Женщина держит подарки и деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Выиграть деньги в лотерею, получить новый смартфон за победу в конкурсе или даже автомобиль в розыгрыше — это всегда приятно. Но такие подарки приносят не только приятные эмоции, но и налоговые обязательства. В то же время в большинстве случаев победителям не придется самостоятельно платить налоги.

Какие налоги взимаются с выигрышей, объяснили в Государственной налоговой службе, передает Новини.LIVE.

Обычно победителям не нужно самостоятельно подавать декларации или перечислять средства в бюджет. Эту функцию выполняет налоговый агент.

Если речь идет о выигрыше в лотерею, налоговым агентом выступает оператор лотереи. Именно он удерживает и уплачивает в бюджет:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Налоги удерживаются независимо от способа выплаты выигрыша.

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Как облагаются налогом призы и подарки

Такие же правила действуют в отношении конкурсов, рекламных акций, розыгрышей и других промоакций.

В таких случаях организатор акции самостоятельно:

начисляет налоги;

удерживает их из суммы выигрыша;

перечисляет средства в бюджет.

Победитель получает приз или деньги уже после проведения всех необходимых расчетов.

Сколько денег останется после выигрыша

Например, если человек выиграл 10 тысяч гривен в рекламной акции, организатор удержит:

1 800 грн НДФЛ;

500 грн военного сбора.

В результате победитель фактически получит 7 700 гривен.

Что делать, если приз не денежный

Налоги взимаются не только с денежных выигрышей. Налогооблагаются также:

смартфоны;

бытовая техника;

туристические поездки;

автомобили;

другие ценные подарки.

В таких случаях исходят из стоимости приза. Для расчета налога применяется специальный коэффициент, предусмотренный Налоговым кодексом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о возможных изменениях в налоговых правилах для украинцев, продающих вещи через интернет. Верховная Рада поддержала закон о налогообложении доходов с цифровых платформ, который вступит в силу с 2027 года. Отчитываться перед налоговой должны сами онлайн-сервисы, а для обычных продаж личных вещей будут предусмотрены исключения.

Также Новини.LIVE писали, что планируется ввести налог на посылки из-за рубежа. Изменения могут отложить, ведь парламенту еще нужно доработать законопроект. В 2026 году дополнительное налогообложение мелких отправлений, вероятно, не вступит в силу из-за технических и организационных трудностей.