Податок на OLX: як зміниться робота цифрових платформ в Україні

Людина тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE

З цифрових платформ, на яких українці продаватимуть товари чи надаватимуть послуги онлайн, збиратимуть податки. Так званий закон про "податок на olx" підтримала Верховна Рада України (ВРУ) 9 червня 2026 року. Він набуде чинності з січня 2027-го.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на допис у соцмережі Facebook міністра фінансів Сергія Марченка.

Що відомо про "податок на olx"

Суть закону про оподаткування цифрових платформ передбачає, що податок із доходів продавців чи надавачів послуг стягуватиметься автоматично. Саме OLX, Rozetka, Prom, Kabanchik чи Uber звітуватимуть про оплату Державній податковій службі. Закон, як повідомив міністр, започаткує наступні зміни:

податковими агентами вважатимуться саме цифрові платформи. Тобто не користувачі подаватимуть декларації, а оператори цифрових майданчиків сплачуватимуть податки;

податкове навантаження буде на рівні 10% ПДФО, замість 23%.

Планується, що завдяки оподаткуванню дохід держави щорічно становитиме 14 млрд гривень.

"В умовах війни всі внутрішні доходи державного бюджету спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони", — йдеться у повідомленні мінінстра фінансів Марченка.

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Чиновник також додав, що зміни допоможуть вивести з тіні цифрову економіку, а на ринку запанують рівні для усіх правила.

Кому не треба буде сплачувати податок

Для користувачів, які торгують вживаними чи особистими речами, держава встановлює ліміт. Йдеться про суму до 2000 євро на рік. На практиці це означає, що разові продажі особистих речей пересічних користувачів не оподатковуватимуться. До того ж гроші, отримані під час такої діяльності, не вважатимуться комерційними доходами.

Як повідомляли Новини.LIVE, дрібні міжнародні посилки не оподатковуватимуться у 2026 році.Зміни до податкового законодавства продовжують розглядати. Остаточне рішення буде за Верховною Радою.

Також Новини.LIVE писали, що за деякі банківські перекази громадянам доводиться платити податки. Це стосується переказів, які можуть вважатися доходом. Якщо людина не може пояснити походження коштів або ігнорує вимоги податкової, можна отримати багатотисячні борги, які стягнуть через суд або виконавчу службу.