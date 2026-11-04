Долари у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року клієнти державного "Ощадбанку" у рамках спеціальної пропозиції отримають можливість вигідніше придбати іноземну валюту. Пропозиція буде доступна для фінансових операцій у застосунку "Мобільний Ощад" з можливістю подальшого зняття готівки у відділенні банку без комісії.

Про те, коли стане доступна відповідна можливість, розповідає видання Новини.LIVE.

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Особливий курс на валюту в Ощадбанку

Як зазначили у пресслужбі банку, клієнти зможуть купити долари та євро онлайн за більш вигідним курсом 5 листопада. Як саме він зміниться — стане відомо у день дії відповідної пропозиції.

"Листопад — час не лише найкращих гарбузів, але й вигідних фінансових знахідок! Підкажу одну: у Мобільному Ощаді можна зловити особливий курс на валюту... Позначайте 5 листопада в календарі — поповнюйте валютні запаси перед зимою!", — повідомили у банку.

З 00:00 до 23:59 5 листопада банк запропонує вигідний курс за таких умов:

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Для купівлі необхідно лише мати валютну картку, яку можна одразу відкрити онлайн; Знижений курс валюти буде доступний у разі придбання як за власні, так і за кредитні кошти з кредитною карткою від Ощадбанку з пільговим періодом до 62 днів; У день дії акції клієнти зможуть купити до 200 000 грн на місяць.

Однією з ключових переваг пропозиції стане можливість безплатного зняття придбаної валюти. Для цього необхідно буде звернутися до каси відділення банку. Кошти видадуть без додаткової комісії.

Також у банку попередили, що курс може змінюватися впродовж цього дня.

Як встановити "Мобільний Ощад"

Всі, хто бажає придбати долари та євро за вигідним курсом, можуть зробити це у відповідний день через застосунок "Мобільний Ощад". Якщо його немає, то можна швидко встановити на смартфон через офіційні магазини застосунків.

Щоб мати "Мобільний Ощад", необхідно:

Завантажити застосунок (для Android — у Google Play, для iOS (iPhone) — у App Store);

Відкрити застосунок після завершення інсталяції на смартфоні;

Пройти реєстрацію та здійснити перший вхід, вказавши фінансовий номер телефону, прив'язаний до картки банку;

Ввести код перевірки, що надійде у вхідному дзвінку;

Вказати останні 4 цифри номера активної картки та підтвердити PIN-кодом;

Створити власний логін та пароль.

Як купити валюту онлайн в Ощадбанку

Для купівлі валюти потрібно мати дві активні картки: гривнева та валютна (USD/EUR). Якщо валютної немає, то її можна швидко відкрити у застосунку таким чином:

Зайти у розділ "Мої можливості";

Відкрити опцію "Замовити картку";

Обрати "Моя картка "Цифрова" з вибором іноземної валюти.

Після попередньої підготовки залишиться останній етап — придбання валюти. Алгоритм купівлі доларів чи євро наступний:

Потрібно відкрити застосунок "Мобільний Ощад";

Перейти до розділу "Платежі";

Вибрати пункт "Обмін валют";

Вказати напрямок обміну (з гривневої на валютну картку);

Обрати рахунки та ввести потрібну суму;

Підтвердити фінансову операцію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть оформити держдопомогу у розмірі від 7 000 грн щомісяця у рамках програми підтримки батьківства. Передбачається надання коштів на догляд за немовлятами. Банк уповноважений відкривати спецрахунки.

Ще Новини.LIVE писали про те, що клієнти Ощадбанку, які перебувають за кордоном, повинні перевірити повідомлення від ПФУ щодо вимоги про проходження фізичної ідентифікації. Така процедура збереже право на нарахування виплат на картки з нового року. Дізнатися про таку потребу можна в особистому кабінеті на сайті чи в застосунку ПФУ.