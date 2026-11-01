Жінка похилого віку на тлі відділення Ощадбанку. Фото: Reuters

У листопаді 2026 року АТ "Ощадбанк" збереже спеціальний режим обслуговування для пенсійних карткових рахунків. Фінустанова гарантує комплекс деяких знижених тарифів та пільг для клієнтів літнього віку. Зокрема, передбачається застосування нижчих комісій та окремих правил під час здійснення низки операцій.

Про те, які передбачаються умови для пенсіонерів, пише сайт Новини.LIVE.

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Переваги карток для пенсіонерів в Ощадбанку

Як правило, банк видає для нарахування пенсійних виплат та соціальної допомоги "Картки для виплат".

Такі картки, призначені для вразливих категорій населення, мають додаткові плюси. Зокрема, у банку збережеться можливість відкриття пенсійного депозиту з доходом у 3–6%. Виплати нараховуватимуть щомісяця. На накопичувальні програми передбачені збільшені відсоткові ставки на залишок коштів.

Також пенсіонери зможуть здійснювати дистанційні розрахунки без зайвих походів до банківських відділень. Зокрема, через цифрові сервіси та мобільний застосунок фінустанови можлива швидка та зручна оплата за житлово-комунальні послуги та здійснення низки інших фінансових операцій.

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Такі платіжні інструменти видаються на чотири роки, а на час дії воєнного стану термін для переважної більшості карток автоматично подовжують. Такими картками можна комфортно користуватися, виконуючи базові дії, навіть після завершення вказаного на ній терміну дії.

Тарифи для пенсійних карток в Ощадбанку

На листопад у фінустанові не передбачені зміни для клієнтів, яким надходять пенсійні нарахування на картки. З огляду на це, буде збережене пільгове обслуговування для такої категорії громадян на основні банківські послуги, більшість з яких не передбачатимуть плати.

Згідно з інформацією банку, в останній місяць осені для пенсійних карт діятимуть такі умови на найпоширеніші операції:

Оформлення рахунку та випуск пластикової картки, зокрема персоналізованої, — 0 грн; Зарахування коштів у терміналах/касах банку за наявності картки — без додаткових стягнень; Дистанційне поповнення за номером рахунку (без фізичної картки) — 1% від суми; Отримання готівки у касах та банкоматах фінустанови — без стягнень; Зняття готівки зі сторонніх банківських пристроїв — безкоштовно до 10 000 грн на місяць, далі — 1% плюс 5 грн за кожну транзакцію; Розрахунки та перекази в онлайн-банкінгу — без плати; Надсилання коштів за номером мобільного на рахунок всередині банку — 3 грн за операцію; Перерахунок грошей на картки інших фінустанов через застосунок — 0,5% від суми; Поповнення балансу мобільного зв'язку — 3 грн; Щомісячне інформування щодо руху коштів — 15 грн за сповіщення на телефон, 10 грн на месенджер.

У разі здійснення операцій за кордоном комісії будуть вищі — зняття готівки обійдеться у 1,5% від суми та +35 грн.

Обмеження на валютні операції у банку

Клієнтам похилого віку, які, наприклад, перебувають під час війни за кордоном, слід зважати на встановлені щомісячні пороги на операції з іноземною валютою:

Купівля безготівкової валюти — доступна в межах еквівалента 200 тис. грн/місяць.

Зняття готівкових коштів з валютного депозиту чи балансу в Україні та поза її межами — до 200 тис. грн/добу.

Здійснення оплати товарів чи послуг в інших країнах за допомогою картки — лімітовано сумою до 200 тис. грн/ місяць.

Міжнародні транзакції між банківськими рахунками (система SWIFT) — до 200 тис. грн/місяць.

Також для більш заможних передбачені спеціальні ліміти на деякі значні закордонні витрати:

Оплата оренди нерухомості за кордоном — до 500 тис. грн/місяць.

Видача готівкових грошей у закордонних банкоматах з бізнес-карток — максимум 140 тис. грн/місяць.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени Ощадбанк оновив цифрові сервіси. Тепер підприємці та організації зможуть покладатися на застосунок OschadID. Бізнес-клієнти мають змогу дистанційно підписувати операції та документи у системі банкінгу CorpLight. Такий механізм спростить погодження операцій та взаємодію з держсервісами.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку передбачений фінмоніторинг під час здійснення підозрілих операцій на будь-яку суму, а також обов'язково на порогову суму у 400 000 грн. У банку дали пояснення, коли передбачені обмеження на видаткові операції та яка документація дозволить їх скасувати. Для таких правил є тільки кілька винятків.