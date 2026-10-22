Чоловік тримає картку Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтів державного "Ощадбанку", які перебувають за кордоном та отримують пенсії й соцвиплати, просять перевірити повідомлення від Пенсійного фонду України (ПФУ) про необхідність проходження фізичної ідентифікації. Якщо відповідну вимогу проігнорувати, нарахування виплат на картки можуть припинити.

Про те, як здійснити відповідну перевірку, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто з клієнтів Ощадбанку може втратити виплати

Громадяни, які отримують пенсії та соцвиплати на картки Ощадбанку, та тимчасово проживають за кордоном або перебувають на окупованих територіях країни, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року.

Якщо вимогу не виконати до вказаної дати, виплати будуть заморожені на рахунках.

Фізична ідентифікація необхідна для:

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Осіб, які тимчасово виїхали за межі України не менш ніж 183 днів тому упродовж календарного року/отримали тимчасовий захист чи статус біженця через збройну агресію РФ та не оформлювали документів для постійного проживання за межами країни; Осіб, які досі мешкають на окупованих територіях країни, визначених відповідним Переліком територій, де тривають/тривали бойові дії або окупованих.

Дізнатися про необхідність проходження процедури фізичної ідентифікації у 2026 році можна в особистому кабінеті на сайті чи в застосунку Пенсійного фонду України (ПФУ). Тим, для кого актуальна відповідна процедура, надійде спеціальне повідомлення.

Для того, щоб перевірити повідомлення на порталі ПФУ, потрібно:

Зайти на портал е-послуг Пенсійного фонду;

Авторизуватися та увійти в особистий кабінет;

У меню ліворуч обрати розділ "Мої повідомлення";

Перейти в розділ "Індивідуальні повідомлення" та перечитати отриману інформацію.

Перевірити повідомлення в мобільному застосунку ПФУ можна наступним чином:

Необхідно авторизуватися у застосунку;

Відкрити вкладку "Повідомлення";

Переглянути останнє отримане повідомлення.

Як пройти процедуру фізичної ідентифікації

Для громадян, які отримують виплати на картки, доступні кілька способів пройти процедуру своєї особи для збереження права на кошти. А саме:

Онлайн на порталі ПФУ за допомогою сервісу "Дія.Підпису";

По відеозв'язку із працівником Пенсійного фонду;

Особисто у відділенні ПФУ;

За кордоном у дипустанові України, надавши документ, що підтвердить факт, що людина жива, та передавши його до Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, власникам деяких карток "Ощадбанку" передбачені до 50% знижки. Йдеться про отримання кешбеку за послуги з перевезення. У рамках акції, що триватиме до 31 грудня 2026 року, можна максимально отримати 500 грн або 10 євро за одну поїздку.

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