Выгодный курс доллара в Ощадбанке: когда станет доступным
В ноябре 2026 года клиенты государственного "Ощадбанка" в рамках специального предложения получат возможность выгоднее приобрести иностранную валюту. Предложение будет доступно для финансовых операций в приложении "Мобильный Ощад" с возможностью дальнейшего снятия наличных в отделении банка без комиссии.
О том, когда станет доступна возможность, рассказывает издание Новини.LIVE.
Особый курс на валюту в Ощадбанке
Как отметили в пресс-службе банка, клиенты смогут купить доллары и евро онлайн по более выгодному курсу 5 ноября. Как именно он изменится, станет известно в день действия соответствующего предложения.
"Ноябрь — время не только лучших тыкв, но и выгодных финансовых находок! Подскажу одну: в Мобильном Ощаде можно поймать особый курс на валюту... Отмечайте 5 ноября в календаре — пополняйте валютные запасы перед зимой!", — сообщили в банке.
С 00:00 до 23:59 5 ноября банк предложит выгодный курс при следующих условиях:
- Для покупки необходимо иметь только валютную карту, которую можно сразу открыть онлайн;
- Сниженный курс валюты будет доступен при приобретении как за собственные, так и за кредитные средства с кредитной картой от Ощадбанка со льготным периодом до 62 дней;
- В день действия акции клиенты смогут купить до 200 000 грн в месяц.
Одним из ключевых преимуществ предложения станет возможность бесплатного снятия приобретенной валюты. Для этого необходимо будет обратиться в кассу отделения банка. Средства выдадут без дополнительной комиссии.
Также в банке предупредили, что курс может изменяться в течение этого дня.
Как установить "Мобильный Ощад"
Все желающие приобрести доллары и евро по выгодному курсу могут сделать это в соответствующий день через приложение "Мобильный Ощад". Если его нет, то можно быстро установить на смартфон через официальные магазины приложений.
Чтобы иметь "Мобильный Ощад", необходимо:
- Загрузить приложение (для Android — в Google Play, для iOS (iPhone) — в App Store);
- Открыть приложение после завершения установки на смартфоне;
- Пройти регистрацию и осуществить первый вход, указав финансовый номер телефона, привязанный к карте банка;
- Ввести код проверки, который поступит во входящем звонке;
- Указать последние 4 цифры номера активной карты и подтвердить PIN-код;
- Создать собственный логин и пароль.
Как купить валюту онлайн в Ощадбанке
Для покупки валюты нужно иметь две активные карты: гривневую и валютную (USD/EUR). Если валютной нет, то ее можно быстро открыть в приложении следующим образом:
- Зайти в раздел "Мои возможности";
- Открыть опцию "Заказать карту";
- Выбрать "Моя карта "Цифровая" с выбором иностранной валюты.
После предварительной подготовки останется последний этап — приобретение валюты. Алгоритм покупки долларов или евро следующий:
- Нужно открыть приложение "Мобильный Ощад";
- Перейти к разделу "Платежи";
- Выбрать пункт "Обмен валют";
- Указать направление обмена (с гривневой на валютную карту);
- Выбрать счета и ввести необходимую сумму;
- Подтвердить финансовую операцию.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что клиенты Ощадбанка могут оформить госпомощь в размере от 7 000 грн ежемесячно в рамках программы поддержки отцовства. Предусматривается предоставление средств по уходу за младенцами. Банк уполномочен открывать спецсчета.
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