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Главная Финансы Выгодный курс доллара в Ощадбанке: когда станет доступным

Выгодный курс доллара в Ощадбанке: когда станет доступным

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4 ноября 2026 06:01
Ощадбанк обещает выгодные условия приобретения иностранной валюты в ноябре: дата Новини.LIVE
Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года клиенты государственного "Ощадбанка" в рамках специального предложения получат возможность выгоднее приобрести иностранную валюту. Предложение будет доступно для финансовых операций в приложении "Мобильный Ощад" с возможностью дальнейшего снятия наличных в отделении банка без комиссии.

О том, когда станет доступна возможность, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Особый курс на валюту в Ощадбанке

Как отметили в пресс-службе банка, клиенты смогут купить доллары и евро онлайн по более выгодному курсу 5 ноября. Как именно он изменится, станет известно в день действия соответствующего предложения.

"Ноябрь — время не только лучших тыкв, но и выгодных финансовых находок! Подскажу одну: в Мобильном Ощаде можно поймать особый курс на валюту... Отмечайте 5 ноября в календаре — пополняйте валютные запасы перед зимой!", — сообщили в банке.

С 00:00 до 23:59 5 ноября банк предложит выгодный курс при следующих условиях:

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  1. Для покупки необходимо иметь только валютную карту, которую можно сразу открыть онлайн;
  2. Сниженный курс валюты будет доступен при приобретении как за собственные, так и за кредитные средства с кредитной картой от Ощадбанка со льготным периодом до 62 дней;
  3. В день действия акции клиенты смогут купить до 200 000 грн в месяц.

Одним из ключевых преимуществ предложения станет возможность бесплатного снятия приобретенной валюты. Для этого необходимо будет обратиться в кассу отделения банка. Средства выдадут без дополнительной комиссии.

Также в банке предупредили, что курс может изменяться в течение этого дня.

Как установить "Мобильный Ощад" 

Все желающие приобрести доллары и евро по выгодному курсу могут сделать это в соответствующий день через приложение "Мобильный Ощад". Если его нет, то можно быстро установить на смартфон через официальные магазины приложений.

Чтобы иметь "Мобильный Ощад", необходимо:

  • Загрузить приложение (для Android — в Google Play, для iOS (iPhone) — в App Store);
  • Открыть приложение после завершения установки на смартфоне;
  • Пройти регистрацию и осуществить первый вход, указав финансовый номер телефона, привязанный к карте банка;
  • Ввести код проверки, который поступит во входящем звонке;
  • Указать последние 4 цифры номера активной карты и подтвердить PIN-код;
  • Создать собственный логин и пароль.

Как купить валюту онлайн в Ощадбанке

Для покупки валюты нужно иметь две активные карты: гривневую и валютную (USD/EUR). Если валютной нет, то ее можно быстро открыть в приложении следующим образом:

  • Зайти в раздел "Мои возможности";
  • Открыть опцию "Заказать карту";
  • Выбрать "Моя карта "Цифровая" с выбором иностранной валюты.

После предварительной подготовки останется последний этап — приобретение валюты. Алгоритм покупки долларов или евро следующий:

  • Нужно открыть приложение "Мобильный Ощад";
  • Перейти к разделу "Платежи";
  • Выбрать пункт "Обмен валют";
  • Указать направление обмена (с гривневой на валютную карту);
  • Выбрать счета и ввести необходимую сумму;
  • Подтвердить финансовую операцию.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что клиенты Ощадбанка могут оформить госпомощь в размере от 7 000 грн ежемесячно в рамках программы поддержки отцовства. Предусматривается предоставление средств по уходу за младенцами. Банк уполномочен открывать спецсчета.

Еще Новини.LIVE писали о том, что находящиеся за рубежом клиенты Ощадбанка должны проверить сообщения от ПФУ относительно требования о прохождении физической идентификации. Такая процедура сохранит право на начисление выплат на карты с нового года. Узнать такую потребность можно в личном кабинете на сайте или в приложении ПФУ.

Ощадбанк деньги банки евро долары
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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