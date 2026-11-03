Люди біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року клієнти державного "Ощадбанку" можуть подати запит та оформити щомісячну грошову допомогу від 7 000 грн. Йдеться про участь у державній програмі підтримки батьківства, що передбачає надання виплат на догляд за дітьми до одного року.

Про те, хто і як може оформити виплати через банк, розповідають Новини.LIVE.

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Хто може оформити в Ощадбанку виплату від 7 000 грн у листопаді

Згідно з програмою, у листопаді родинам, де є немовлята, передбачається надання грошової допомоги. Виплати залежать від кінцевого терміну відпустки жінки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Зазвичай її тривалість становить:

стандартний термін — до 126 днів;

ускладнені пологи або в разі народження від двох дітей — до 140 днів.

Під час призначення виплат будуть відштовхуватися від дати завершення декретної відпустки, вказаної у листку непрацездатності.

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Як оформити рахунок в Ощадбанку для виплат

Для того, щоб отримати виплати на догляд за дітьми до одного року після дати завершення декретної відпустки, передусім важливо звірити персональну інформацію з даними в реєстрах Пенсійного фонду України (ПФУ). Зокрема, це актуально для тих, змінював прізвище.

Загалом громадяни повинні виконати такі кроки:

Звернутися до ПФУ, Центру надання адмінпослуг чи уповноваженої особи громади; Прибути в Ощадбанк та оформити спецрахунок (необхідно взяти паспорт, ідентифікаційний код); У разі відкриття рахунку в іншій області треба написати заяву на переведення коштів у найближче відділення Ощадбанку.

У разі погодження права на виплати вони здійснюватимуться щомісяця:

у сумі 7 000 грн на кожну дитину, 10 500 грн — на дитину з інвалідністю;

до досягнення дитиною одного року (включно).

Важливі нюанси у праві на допомогу

Згідно з правилами, нарахування виплат почнеться з наступного календарного дня після завершення відпустки жінки. Банк виплачуватиме кошти на дітей виключно на рахунки зі спеціальним режимом використання "Дія.Картка".

Також, що якщо громадяни звернуться за призначенням допомоги після появи права на неї, то її можуть нарахувати сумарно за всі місяці, починаючи відтоді, коли з'явилось відповідне право і до місяця досягнення дитиною одного року.



Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнтів Ощадбанку за кордоном просять перевірити сповіщення від ПФУ про вимогу проходження ідентифікації для збереження нарахування виплат на картки. Дізнатися про потребу у проходженні такої процедури можна в особистому кабінеті на порталі чи в застосунку ПФУ.

Ще Новини.LIVE писали про тарифи для пенсійних карток в Ощадбанку у листопаді. У фінустанові не передбачаються зміни для тих, хто отримує пенсійні виплати на картки. З огляду на це, збережеться пільгове обслуговування для такої групи осіб на ключові банківські послуги, більшість з яких не передбачатиме оплати.