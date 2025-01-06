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Відсутність послуги "єМалятко" в "Дії" — як отримати виплати

6 січня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога на дітей — як скористатись послугою єМалятко без Дії
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці не можуть скористатися державною послугою "єМалятко" для дітей на порталі "Дія". У Міністерстві цифрової трансформації дали поради, які є інші варіанти отримання виплат.

Про це стало відомо зі скарг на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соціальній мережі Facebook.

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Відсутність послуги "єМалятко"

Держпослуга "єМалятко" є комплексною послугою для батьків новонароджених, що дає можливість за однією заявою отримати десять держпослуг, пов'язаних з народженням дитини. Також можна отримати "Пакунок малюка", а розмір компенсації становить 7,68 тис. грн. Витратити гроші можна в магазинах зі списку, розміщеного на сайті Мінсоцполітики.

Проте у соцмережі з'являються коментарі, де українці повідомляють про неможливість оформити допомогу онлайн.

"Коли запрацює єМалятко? Дуже чекаємо", — йдеться у повідомленні на сторінці порталу "Дія" у соцмережі.

Які є варіанти отримання виплат

Представники Міністерства цифрової трансформації пояснили, яким чином можна отримати послугу.

"Наразі точних термінів відновлення послуги немає. Щойно послуга повернеться у Дію — повідомимо у соцмережах. Ви можете очікувати на повернення послуги або звернутись до ДРАЦСу, за вашим бажанням до 30 червня поточного року", — повідомили у відомстві.

Так, у відділенні ДРАЦС чи ЦНАПі необхідно надати оригінали паспортів обох батьків. Також потрібен номер медичного висновку про народження. Важливо перевірити, чи видає пологовий будинок медвисновки. У разі відсутності пологового будинку у переліку — видадуть медичне свідоцтво про народження (форма 103/о).

Під час заповнення заяви також потрібні:

  • ідентифікаційні номери батьків;
  • дані зі свідоцтва про шлюб хоча б одного з батьків;
  • номер банківського рахунку у форматі IBAN.

Під час заповнення заяви мають бути присутні обоє батьків, якщо батько та матір дитини не перебувають в офіційному шлюбі.

Водночас, не зможуть отримати послугу у разі:

  • якщо у дитини є свідоцтво про народження;
  • у разі народження дитини поза лікувальним закладом;
  • якщо дитина народилася за кордоном;
  • один із батьків — громадянин іншої країни;
  • батьки уклали шлюб в іншій країні.

Нагадаємо, у соцмережі громадяни у коментарях повідомляють про неможливість подати заявку через застосунок "Дія" на дітей. В застосунку не висвічувалися відповідні документи.

Також ми повідомляли, що громадяни скаржаться на відсутність надходження коштів в 1 тис. грн за новою програмою "Зимова єПідтримка". Дехто чекає на гроші місяць.  

виплати діти фінансова допомога матеріальна допомога грошова допомога

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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