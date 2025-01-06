Допомога на дітей — як скористатись послугою єМалятко без Дії

Відсутність послуги "єМалятко" в "Дії" — як отримати виплати
Українці не можуть скористатися державною послугою "єМалятко" для дітей на порталі "Дія". У Міністерстві цифрової трансформації дали поради, які є інші варіанти отримання виплат.
Про це стало відомо зі скарг на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соціальній мережі Facebook.
Відсутність послуги "єМалятко"
Держпослуга "єМалятко" є комплексною послугою для батьків новонароджених, що дає можливість за однією заявою отримати десять держпослуг, пов'язаних з народженням дитини. Також можна отримати "Пакунок малюка", а розмір компенсації становить 7,68 тис. грн. Витратити гроші можна в магазинах зі списку, розміщеного на сайті Мінсоцполітики.
Проте у соцмережі з'являються коментарі, де українці повідомляють про неможливість оформити допомогу онлайн.
"Коли запрацює єМалятко? Дуже чекаємо", — йдеться у повідомленні на сторінці порталу "Дія" у соцмережі.
Які є варіанти отримання виплат
Представники Міністерства цифрової трансформації пояснили, яким чином можна отримати послугу.
"Наразі точних термінів відновлення послуги немає. Щойно послуга повернеться у Дію — повідомимо у соцмережах. Ви можете очікувати на повернення послуги або звернутись до ДРАЦСу, за вашим бажанням до 30 червня поточного року", — повідомили у відомстві.
Так, у відділенні ДРАЦС чи ЦНАПі необхідно надати оригінали паспортів обох батьків. Також потрібен номер медичного висновку про народження. Важливо перевірити, чи видає пологовий будинок медвисновки. У разі відсутності пологового будинку у переліку — видадуть медичне свідоцтво про народження (форма 103/о).
Під час заповнення заяви також потрібні:
- ідентифікаційні номери батьків;
- дані зі свідоцтва про шлюб хоча б одного з батьків;
- номер банківського рахунку у форматі IBAN.
Під час заповнення заяви мають бути присутні обоє батьків, якщо батько та матір дитини не перебувають в офіційному шлюбі.
Водночас, не зможуть отримати послугу у разі:
- якщо у дитини є свідоцтво про народження;
- у разі народження дитини поза лікувальним закладом;
- якщо дитина народилася за кордоном;
- один із батьків — громадянин іншої країни;
- батьки уклали шлюб в іншій країні.
Нагадаємо, у соцмережі громадяни у коментарях повідомляють про неможливість подати заявку через застосунок "Дія" на дітей. В застосунку не висвічувалися відповідні документи.
Також ми повідомляли, що громадяни скаржаться на відсутність надходження коштів в 1 тис. грн за новою програмою "Зимова єПідтримка". Дехто чекає на гроші місяць.
Читайте Новини.LIVE!