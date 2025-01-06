Помощь на детей — как воспользоваться услугой єМалятко без Дії

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы не могут воспользоваться государственной услугой "єМалятко" для детей на портале "Дія". В Министерстве цифровой трансформации дали советы, какие есть другие варианты получения выплат.

Об этом стало известно из жалоб на странице портала госуслуг "Дія" в социальной сети Facebook.

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Отсутствие услуги "єМалятко"

Госуслуга "є-Малятко" является комплексной услугой для родителей новорожденных, что дает возможность по одному заявлению получить десять госуслуг, связанных с рождением ребенка. Также можно получить "Пакет малыша", а размер компенсации составляет 7,68 тыс. грн. Потратить деньги можно в магазинах из списка, размещенного на сайте Минсоцполитики.

Однако в соцсети появляются комментарии, где украинцы сообщают о невозможности оформить помощь онлайн.

"Когда заработает єМалятко? Очень ждем", — говорится в сообщении на странице портала "Дія" в соцсети.

Какие есть варианты получения выплат

Представители Министерства цифровой трансформации объяснили, каким образом можно воспользоваться услугой.

" Сейчас точных сроков восстановления услуги нет. Как только услуга вернется в Дію — сообщим в соцсетях. Вы можете ожидать возвращения услуги или обратиться в ЗАГС, по вашему желанию до 30 июня текущего года", — сообщили в ведомстве.

Так, в отделении ЗАГС или ЦПАУ необходимо предоставить оригиналы паспортов обоих родителей. Также нужен номер медицинского заключения о рождении. Важно проверить, выдает ли роддом медзаключения. В случае отсутствия роддома в перечне — выдадут медицинское свидетельство о рождении (форма 103/о).

При заполнении заявления также нужны:

идентификационные номера родителей;

данные из свидетельства о браке хотя бы одного из родителей;

номер банковского счета в формате IBAN.

При заполнении заявления должны присутствовать оба родителя, если отец и мать ребенка не состоят в официальном браке.

В то же время, не смогут получить услугу в случае:

если у ребенка есть свидетельство о рождении;

в случае рождения ребенка вне лечебного учреждения;

если ребенок родился за границей;

один из родителей — гражданин другой страны;

родители заключили брак в другой стране.

Напомним, в соцсети граждане в комментариях сообщают о невозможности подать заявку через приложение "Дія" на детей. В приложении не высвечивались соответствующие документы.

Также мы сообщали, что граждане жалуются на отсутствие поступления средств в 1 тыс. грн по новой программе "Зимова єПідтримка". Некоторые ждут деньги месяц.