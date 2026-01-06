Відео
Головна Фінанси Відсутність боргів — яку довідку вимагають у клієнтів Нафтогазу

Відсутність боргів — яку довідку вимагають у клієнтів Нафтогазу

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 08:50
Борги за газ — яку довідку і навіщо можуть вимагати від клієнтів Нафтогазу
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Сервіси газопостачальної компанії "Нафтогаз України" дозволяють виконувати різноманітні операції у дистанційному режимі, зокрема клієнти можуть отримати довідку про відсутність заборгованості з оплати за природний газ, не виходячи з дому. Такий документ вимагають у низці випадків, проте отримати його максимально просто.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали Нафтогазу у Facebook.

Коли необхідне підтвердження відсутності боргу від Нафтогазу

Як зазначають у компанії, іноді від клієнтів вимагають наявність документа, що підтвердив би відсутність боргів за наданий ресурс перед постачальником.

Як правило, така довідка може знадобитися у разі:

  • звернення за оформленням житлових субсидій на житлово-комунальні послуги (ЖКП), якщо змінився власник;
  • здійснення фінансових операцій з купівлі/продажу нерухомості.

Як самостійно отримати відповідну довідку  

У компанії пояснили, що клієнти можуть оформити довідку про відсутність боргу в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз Україна".

"В особистому кабінеті my.gas.ua ви можете не лише сплатити за газ, а й отримати довідку про відсутність заборгованості. Це займе лише кілька хвилин", — повідомляють у пресслужбі.

Так, громадянам надана можливість завантаження довідки в онлайн-режимі. Наявність такої послуги дасть змогу заощадити час, адже не потрібно буде спеціально звертатися до відділень. 

Для того, щоб отримати довідку про відсутність боргів, потрібно зробити кілька кроків. А саме:

  • зайти в особистий кабінет на my.gas.ua, вказавши логін та пароль;
  •  у пункті "Онлайн-послуги" натиснути розділ "Довідка про стан рахунку";
  • обрати опцію "Сформувати".

Після такої процедури документ буде готовий до завантаження.

Окрім того, довідку можна буде отримати через інші канали:

  • чат-боти у Viber та Telegram;
  • через термінали самообслуговування Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay чи City24.

Такий документ можна отримати у партнерських відділеннях чи Центрах обслуговування клієнтів "Нафтогазу" на основі поданого паспорта, номера ЕІС-коду та особового рахунку.

Раніше ми розповідали, що у новому році підвищився тариф на доставку газу для непобутових споживачів. Це передбачено рішенням Нацкомісії з регулювання тарифів. 

Ще повідомляли, що Нафтогаз закликав громадян використовувати для передачі даних з лічильників застосунок "Куб". Він також має низку інших можливостей.  

комунальні послуги Нафтогаз газопостачання газ послуги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
