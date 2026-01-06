Борги за газ — яку довідку і навіщо можуть вимагати від клієнтів Нафтогазу

Відсутність боргів — яку довідку вимагають у клієнтів Нафтогазу
Сервіси газопостачальної компанії "Нафтогаз України" дозволяють виконувати різноманітні операції у дистанційному режимі, зокрема клієнти можуть отримати довідку про відсутність заборгованості з оплати за природний газ, не виходячи з дому. Такий документ вимагають у низці випадків, проте отримати його максимально просто.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали Нафтогазу у Facebook.
Коли необхідне підтвердження відсутності боргу від Нафтогазу
Як зазначають у компанії, іноді від клієнтів вимагають наявність документа, що підтвердив би відсутність боргів за наданий ресурс перед постачальником.
Як правило, така довідка може знадобитися у разі:
- звернення за оформленням житлових субсидій на житлово-комунальні послуги (ЖКП), якщо змінився власник;
- здійснення фінансових операцій з купівлі/продажу нерухомості.
Як самостійно отримати відповідну довідку
У компанії пояснили, що клієнти можуть оформити довідку про відсутність боргу в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз Україна".
"В особистому кабінеті my.gas.ua ви можете не лише сплатити за газ, а й отримати довідку про відсутність заборгованості. Це займе лише кілька хвилин", — повідомляють у пресслужбі.
Так, громадянам надана можливість завантаження довідки в онлайн-режимі. Наявність такої послуги дасть змогу заощадити час, адже не потрібно буде спеціально звертатися до відділень.
Для того, щоб отримати довідку про відсутність боргів, потрібно зробити кілька кроків. А саме:
- зайти в особистий кабінет на my.gas.ua, вказавши логін та пароль;
- у пункті "Онлайн-послуги" натиснути розділ "Довідка про стан рахунку";
- обрати опцію "Сформувати".
Після такої процедури документ буде готовий до завантаження.
Окрім того, довідку можна буде отримати через інші канали:
- чат-боти у Viber та Telegram;
- через термінали самообслуговування Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay чи City24.
Такий документ можна отримати у партнерських відділеннях чи Центрах обслуговування клієнтів "Нафтогазу" на основі поданого паспорта, номера ЕІС-коду та особового рахунку.
Раніше ми розповідали, що у новому році підвищився тариф на доставку газу для непобутових споживачів. Це передбачено рішенням Нацкомісії з регулювання тарифів.
Ще повідомляли, що Нафтогаз закликав громадян використовувати для передачі даних з лічильників застосунок "Куб". Він також має низку інших можливостей.
Читайте Новини.LIVE!