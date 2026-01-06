Долги за газ — какую справку и зачем могут требовать от клиентов Нафтогаза

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Сервисы газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" позволяют выполнять различные операции в дистанционном режиме, в частности клиенты могут получить справку об отсутствии задолженности по оплате за природный газ, не выходя из дома. Такой документ требуют в ряде случаев, однако получить его максимально просто.

Когда необходимо подтверждение отсутствия долга от Нафтогаза

Как отмечают в компании, иногда от клиентов требуют наличие документа, который подтвердил бы отсутствие долгов за предоставленный ресурс перед поставщиком.

Как правило, такая справка может понадобиться в случае:

обращения за оформлением жилищных субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если сменился собственник;

осуществления финансовых операций по купле/продаже недвижимости.

Как самостоятельно получить соответствующую справку

В компании пояснили, что клиенты могут оформить справку об отсутствии долга в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины".

"В личном кабинете my.gas.ua вы можете не только оплатить газ, но и получить справку об отсутствии задолженности. Это займет всего несколько минут", — сообщают в пресс-службе.

Так, гражданам предоставлена возможность загрузки справки в онлайн-режиме. Наличие такой услуги позволит сэкономить время, ведь не нужно будет специально обращаться в отделение.

Для того, чтобы получить справку об отсутствии долгов, нужно сделать несколько шагов. А именно:

зайти в личный кабинет на my.gas.ua, указав логин и пароль;

в пункте "Онлайн-услуги" нажать раздел "Справка о состоянии счета";

выбрать опцию "Сформировать".

После такой процедуры документ будет готов к загрузке.

Кроме того, справку можно будет получить через другие каналы:

чат-боты в Viber и Telegram;

через терминалы самообслуживания Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay или City24.

Такой документ можно получить в партнерских отделениях или Центрах обслуживания клиентов "Нафтогаза" на основе представленного паспорта, номера ЕІС-кода и лицевого счета.

