Оплата газу — українців закликали передавати дані лічильників по-новому

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть скористатися новим варіантом передачі даних з приладів обліку за використаний природний газ, адже настав час для надання відповідної інформації. Йдеться про новий мобільний застосунок для споживачів під назвою "Куб".

Про це повідомляє пресслужба компанії у соцмережі Facebook.

Новий варіант передачі даних газових лічильників

У компанії зазначили, що громадяни мають встигнути передати показники лічильників до 5 січня 2026 року. Зробити це можна за допомогою недавно запущеного застосунку "Куб".

"Час передати показання газового лічильника! Передсвяткова метушня — це списки справ, подарунки й клопоти. Добре, коли хоча б одну річ можна зробити швидко й без стресу. Передавайте показання до 5-го січня у мобільному застосунку", — йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. Джерело: ГК "Нафтогаз України"

Як передати дані через "Куб" та інші деталі

Новий спосіб надання показників лічильника через "Куб" покликаний зробити обслуговування клієнтів більш сучасним та зручним, адже з ним достатньо зробити лише кілька кроків. А саме:

відкрити застосунок;

відсканувати лічильник камерою.

Окрім того, можна ввести показники приладу обліку вручну, зробивши кілька кліків.

Завдяки новому застосунку українським родинам можна буде також:

оплачувати одразу дві квитанції: за газ та доставку;

оперувати в одному профілі кількома особовими рахунками;

відстежувати витрати газу через дашборд;

отримувати корисні поради щодо економії;

мати доступ до автоматичних повідомлень про передачу даних лічильників та потребу в розрахунку.

Для розрахунків через новий застосунок "Куб" встановлено комісію. Її застосовує платіжна система у розмірі 1% від суми.

Раніше ми розповідали, що деякі українці мають терміново змінити постачальника блакитного палива. Це треба зробити до кінця січня 2026 року.

