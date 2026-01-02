Оплата газу — українців закликали передавати дані лічильників по-новому

Споживання газу — українців закликали передавати дані по-новому
Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть скористатися новим варіантом передачі даних з приладів обліку за використаний природний газ, адже настав час для надання відповідної інформації. Йдеться про новий мобільний застосунок для споживачів під назвою "Куб".
Про це повідомляє пресслужба компанії у соцмережі Facebook.
Новий варіант передачі даних газових лічильників
У компанії зазначили, що громадяни мають встигнути передати показники лічильників до 5 січня 2026 року. Зробити це можна за допомогою недавно запущеного застосунку "Куб".
"Час передати показання газового лічильника! Передсвяткова метушня — це списки справ, подарунки й клопоти. Добре, коли хоча б одну річ можна зробити швидко й без стресу. Передавайте показання до 5-го січня у мобільному застосунку", — йдеться у повідомленні.
Як передати дані через "Куб" та інші деталі
Новий спосіб надання показників лічильника через "Куб" покликаний зробити обслуговування клієнтів більш сучасним та зручним, адже з ним достатньо зробити лише кілька кроків. А саме:
- відкрити застосунок;
- відсканувати лічильник камерою.
Окрім того, можна ввести показники приладу обліку вручну, зробивши кілька кліків.
Завдяки новому застосунку українським родинам можна буде також:
- оплачувати одразу дві квитанції: за газ та доставку;
- оперувати в одному профілі кількома особовими рахунками;
- відстежувати витрати газу через дашборд;
- отримувати корисні поради щодо економії;
- мати доступ до автоматичних повідомлень про передачу даних лічильників та потребу в розрахунку.
Для розрахунків через новий застосунок "Куб" встановлено комісію. Її застосовує платіжна система у розмірі 1% від суми.
