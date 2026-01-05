Ціни на доставку газу в січні — хто зі споживачів платитиме більше

Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

В Україні у січні 2026 року змінився тариф на розподіл природного газу для частини споживачів. Це передбачено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської філії "Газмережі".

Як змінився тариф на доставку газу в січні

За інформацією компанії, з нового року діє нова вартість доставки блакитного палива для непобутових споживачів.

Згідно з постановою № 2163 НКРЕКП, тарифи на послуги розподілу природного газу затверджені на такому рівні:

З 1 січня до 31 березня (включно) тариф становитиме 1,69 грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ); З 1 квітня тариф дорівнюватиме 1,99 грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ).

Водночас, тариф на доставку газу для населення не зазнає змін. Колишня вартість залишиться фіксованою на час війни.

"Звертаємо увагу: тариф для населення залишається незмінним протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, у якому воєнний стан буде припинено або скасовано", — йдеться у повідомленні.

Лише від індивідуальних обсягів використаного газу залежатиме те, яка сума за розподіл буде вказана в платіжках споживачів у 2026 році.

Вартість 1 куб. м. газу для українців у січні

Завдяки рішенню уряду щодо продовження дії спецобов’язків для учасників ринку природного газу до кінця березня, ціна на газ для населення до кінця опалювального сезону не зміниться. Вона становитиме 7,42 тис. грн за 1 тис. кубометрів (або 7,42 грн за 1 куб. м).

Вартість газу для бюджетних установ також залишиться колишньою: становитиме 16,39 тис. грн за 1 куб. м.

Тарифи постачальників газу. Фото: Скриншот/ГазПравда

