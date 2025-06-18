Тариф на газ із 1 вересня — якою буде вартість 1 кубометра

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Більшість споживачів природного газу з 1 вересня 2025 року платитимуть за ресурс за зафіксованим тарифом, затвердженим газопостачальною компанією "Нафтогаз України". Йдеться про 12,5 млн українських домогосподарств.

Це передбачає рішення ГК "Нафтогаз України" щодо річних тарифів.

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У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" вирішили залишити на колишньому рівні основний тарифний річний план "Фіксований" ще на один рік, до кінця квітня 2026 року. З огляду на це, у вересні приватним клієнтам компанії надалі продаватимуть газ за ціною 7,96 грн/кубометр.

"ГК "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр. Така ціна буде актуальною ще рік", — йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалили з урахуванням дії мораторію на замороження тарифів на головні комунальні послуги. Йдеться про заборону, запроваджену окремим законом влітку 2022 року.

Річну пропозицію пролонгували вчетверте з початку повномасштабної війни. ГК "Нафтогаз України" обслуговує 98% споживачів.

Водночас, річні тарифи у решти постачальників будуть коливатися від 7,79 до 9,99 грн за 1 куб. м.

Якими будуть суми у платіжках та хто заплатить менше

За умови споживання 9,9 куб. м. газу в рамках соцнорми на трьох осіб (тільки плита) загальна вартість становитиме 78,8 грн. Також додатково необхідно заплатити за доставку газу, яка різниться в регіонах.

Дехто зможе заплатити за газ від "Нафтогазу" менше, скориставшись правом на знижку. Заощадити можна на рахунках за блакитне паливо, якщо вчасно сплатити за ресурс — до 15-го числа. Такий бонус нададуть у разі сплати рахунку за допомогою онлайн-сервісів компанії. А саме:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

в чат-ботах GASUA у Viber чи Telegram;

на сайті без додаткової реєстрації.

Знижку застосують автоматично з наступного розрахункового місяця.

Раніше ми писали, що з 1 вересня 2025 року для українців на електроенергію діятиме фіксований тариф, затверджений урядом. Проте дехто зможе платити суттєво менше.

Також розповідали, що у Нафтогазі дали пояснення, чому може виникати заборгованість у платіжках за газ. Додаткові суми можуть з'являтися у разі неправильних дій з боку самих клієнтів.