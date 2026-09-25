Пільга на кредит для військових: коли можна вимагати перерахунок

Військовий кладе гроші в кишеню. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які мають кредит, за певних умов можуть вимагати припинення нарахування відсотків, перерахунку заборгованості та зарахування вже сплачених сум у рахунок основного боргу. Верховний Суд підтвердив, що позичальник може захищати це право через суд, якщо кредитор не проводить необхідний перерахунок.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Що вирішив Верховний Суд

Суд розглядав справу позичальника-військовослужбовця, який вимагав від кредитора припинити нарахування відсотків за кредитом та провести відповідний перерахунок.

Верховний Суд звернув увагу на пункт 15 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Норма передбачає звільнення визначених законом військовослужбовців від сплати процентів за користування кредитом, а також від штрафних санкцій і пені за невиконання кредитних зобов'язань. Водночас закон передбачає винятки, зокрема для окремих кредитів на житло та автомобілі.

У справі, яку розглядав Верховний Суд, позичальник звертався до кредитора з вимогою провести перерахунок. За матеріалами суду, фінансова компанія погодилася провести перерахунок за окремими договорами та повернути нараховані проценти, а також припинила нові нарахування. Верховний Суд залишив рішення апеляційного суду без змін.

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Що це означає для кредиту

Важливо, що йдеться не про автоматичне списання кредиту.

Пільга стосується саме процентів, штрафних санкцій та пені у випадках, передбачених законом. Саме тіло кредиту позичальник має погашати відповідно до своїх зобов'язань.

Водночас свіжа правова позиція Верховного Суду від 9 вересня 2026 року стосується способу захисту такого права. Суд зазначив, що позичальник-військовослужбовець може вимагати від кредитора припинити нарахування процентів, провести перерахунок заборгованості та зарахувати раніше сплачені проценти в рахунок погашення основного боргу.

Тобто якщо людина мала право на кредитну пільгу, але відсотки їй продовжували нараховувати або вона вже їх сплачувала, питання може стосуватися не лише майбутніх платежів. Після перерахунку сума боргу може бути змінена з урахуванням неправомірно нарахованих або вже сплачених процентів.

Що робити військовослужбовцю

Передусім варто перевірити, чи поширюється пільга саме на конкретного позичальника та його кредит. Також потрібно з'ясувати, чи належить кредит до винятків, передбачених законодавством.

Після цього до кредитора можна звернутися із заявою про припинення нарахування процентів та проведення перерахунку. До звернення варто додати документи, які підтверджують право на пільгу, а також зберегти копію заяви та підтвердження її подання.

Якщо кредитор не проводить необхідний перерахунок, позичальник може захищати свої права у суді. Верховний Суд підтвердив, що вимога про припинення нарахування процентів, перерахунок заборгованості та зарахування раніше сплачених процентів у рахунок погашення тіла кредиту є належним способом захисту права.

Кому варто перевірити свій кредит

Ця інформація може бути важливою для військовослужбовців, які продовжують обслуговувати кредит під час проходження служби, а також для тих, кому кредитор продовжував нараховувати проценти попри наявність законних підстав для пільги.

При цьому сам факт наявності статусу учасника бойових дій не означає автоматичного списання кредиту. Необхідно враховувати статус військовослужбовця, період проходження служби, умови конкретного кредиту та передбачені законом винятки.

Тому перед зверненням до банку або фінансової компанії варто перевірити документи на кредит і підстави, за якими надається пільга.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити позичальникам, які не можуть вчасно погашати кредит. Якщо доходу стало недостатньо, важливо не чекати накопичення прострочення, а звернутися до банку або МФО щодо зміни умов виплат. Кредитор може запропонувати новий графік, продовження строку кредитування або інший варіант реструктуризації.

Також Новини.LIVE повідомляли про незвичайну пропозицію щодо розстрочки на купівлю домашніх тварин. Ідея викликала дискусію, адже крім самої покупки власникам доводиться регулярно витрачатися на корм, ветеринарні послуги та інші потреби. У результаті увага була прикута до того, що кредитне навантаження може стосуватися не лише великої покупки, а й подальших витрат.