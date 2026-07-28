В Україні пропонують переглянути кредити через війну: що може змінитися для боржників

Борги по кредиту, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Війна залишила без роботи, бізнесу чи стабільного доходу мільйони українців. Для багатьох це означає ще одну проблему — кредити, які вони більше не можуть виплачувати. Тепер для таких позичальників пропонують нові правила, щоб полегшити їм фінансовий тягар.

Що саме хочуть змінити, розповідає Новини.LIVE з посиланням на петицію №41/010393-26еп на сайті Кабміну.

Чому пропонують переглянути кредити

Автор петиції зазначає, що багато українців брали кредити ще до початку повномасштабної війни, сумлінно їх сплачували, але після 24 лютого 2022 року втратили можливість це робити.

Крім того, частина банків, у яких люди оформлювали кредити, згодом перейшла під контроль держави. Позичальники не впливали ні на зміну власників цих банків, ні на рішення щодо їхньої націоналізації. Тому держава має запропонувати справедливий механізм врегулювання таких боргів, вважає автор звернення.

Що саме хочуть змінити

У петиції пропонують створити окремий механізм врегулювання кредитної заборгованності.

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Зокрема, пропонується:

переглянути умови кредитних договорів;

врахувати всі вже сплачені проценти, комісії та платежі;

визначити реальний залишок боргу;

дозволити пільгову реструктуризацію;

надати можливість викупити право вимоги за кредитом за спеціальною процедурою.

Найбільше привертає увагу остання пропозиція. Автор звернення вважає, що якщо держава отримала активи банку на особливих умовах, то позичальникам також можна дозволити викупити свій кредит навіть за символічну суму. Наприклад, за 1 гривню.

Захист від колекторів

Ще одна пропозиція стосується роботи колекторів та інших осіб, які займаються стягненням боргів. Автор петиції закликає запровадити додатковий захист українців від психологічного тиску, особливо під час війни.

Кого можуть стосуватися нові правила

Йдеться не про всіх боржників. Новий механізм пропонують запровадити лише для тих, хто:

брав кредит для розвитку власної справи чи створення робочих місць;

справно сплачував позику до початку війни або до виникнення складних життєвих обставин;

втратив можливість погашати кредит через війну, втрату доходу, закриття бізнесу чи проблеми зі здоров'ям;

не вчиняв шахрайських дій.

Автор петиції підкреслює, що не пропонує повністю списати всі борги. Йдеться лише про людей, які чесно виконували свої зобов'язання, але опинилися у складній ситуації не зі своєї вини.

Зауважимо, що наразі це лише петиція до Кабінету Міністрів і поки нові правила не діють. Якщо вона набере необхідну кількість голосів, уряд буде зобов'язаний її розглянути.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як не переплатити банку. Українцям, які планують позичити кошти, варто обирати кредит залежно від своїх потреб. Для невеликих покупок і короткострокових витрат вигіднішою може бути кредитна картка завдяки пільговому періоду, тоді як для великих сум частіше обирають кредит готівкою, хоча він зазвичай передбачає вищі відсотки.

Також Новини.LIVE писали, на що звернути увагу перед оформленням кредиту. Варто уважно перевірити не лише рекламні обіцянки, але й реальну річну процентну ставку, комісії та штрафи. Також експерти радять одразу уточнювати умови дострокового погашення, реструктуризації боргу та після повного розрахунку обов'язково отримати довідку про закриття кредиту.