Льгота по кредиту для военнослужащих: когда можно потребовать перерасчет

Военный кладет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие, имеющие кредит, при определенных условиях могут требовать прекращения начисления процентов, перерасчета задолженности и зачета уже уплаченных сумм в счет основного долга. Верховный Суд подтвердил, что заемщик может отстаивать это право в суде, если кредитор не производит необходимый перерасчет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Что решил Верховный Суд

Суд рассматривал дело заемщика-военнослужащего, который требовал от кредитора прекратить начисление процентов по кредиту и провести соответствующий перерасчет.

Верховный Суд обратил внимание на пункт 15 статьи 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Норма предусматривает освобождение определенных законом военнослужащих от уплаты процентов за пользование кредитом, а также от штрафных санкций и пени за невыполнение кредитных обязательств. В то же время закон предусматривает исключения, в частности для отдельных кредитов на жилье и автомобили.

В деле, которое рассматривал Верховный Суд, заемщик обращался к кредитору с требованием провести перерасчет. Согласно материалам суда, финансовая компания согласилась провести перерасчет по отдельным договорам и вернуть начисленные проценты, а также прекратила новые начисления. Верховный Суд оставил решение апелляционного суда без изменений.

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Что это означает для кредита

Важно, что речь идет не об автоматическом списании кредита.

Льгота касается именно процентов, штрафных санкций и пени в случаях, предусмотренных законом. Сам кредит заемщик должен погашать в соответствии со своими обязательствами.

В то же время новая правовая позиция Верховного Суда от 9 сентября 2026 года касается способа защиты такого права. Суд отметил, что заемщик-военнослужащий может требовать от кредитора прекратить начисление процентов, провести перерасчет задолженности и зачесть ранее уплаченные проценты в счет погашения основного долга.

То есть если человек имел право на кредитную льготу, но проценты ему продолжали начислять или он уже их уплатил, вопрос может касаться не только будущих платежей. После перерасчета сумма долга может быть изменена с учетом неправомерно начисленных или уже уплаченных процентов.

Что делать военнослужащему

Прежде всего следует проверить, распространяется ли льгота именно на конкретного заемщика и его кредит. Также нужно выяснить, относится ли кредит к исключениям, предусмотренным законодательством.

После этого к кредитору можно обратиться с заявлением о прекращении начисления процентов и проведении перерасчета. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на льготу, а также сохранить копию заявления и подтверждение его подачи.

Если кредитор не проводит необходимый перерасчет, заемщик может защищать свои права в суде. Верховный Суд подтвердил, что требование о прекращении начисления процентов, пересчете задолженности и зачете ранее уплаченных процентов в счет погашения основной суммы кредита является надлежащим способом защиты права.

Кому стоит проверить свой кредит

Эта информация может быть важной для военнослужащих, которые продолжают обслуживать кредит во время прохождения службы, а также для тех, кому кредитор продолжал начислять проценты, несмотря на наличие законных оснований для льготы.

При этом сам факт наличия статуса участника боевых действий не означает автоматического списания кредита. Необходимо учитывать статус военнослужащего, период прохождения службы, условия конкретного кредита и предусмотренные законом исключения.

Поэтому перед обращением в банк или финансовую компанию стоит проверить документы по кредиту и основания, по которым предоставляется льгота.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать заемщикам, которые не могут своевременно погашать кредит. Если дохода стало недостаточно, важно не ждать накопления просрочки, а обратиться в банк или МФО по поводу изменения условий выплат. Кредитор может предложить новый график, продление срока кредитования или другой вариант реструктуризации.

Также Новини.LIVE сообщали о необычном предложении по рассрочке на покупку домашних животных. Идея вызвала дискуссию, ведь помимо самой покупки владельцам приходится регулярно тратиться на корм, ветеринарные услуги и другие нужды. В результате внимание было приковано к тому, что кредитная нагрузка может касаться не только крупной покупки, но и последующих расходов.