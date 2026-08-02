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Головна Фінанси Розстрочка на котів і собак: українка зробила Monobank несподівану пропозицію

Розстрочка на котів і собак: українка зробила Monobank несподівану пропозицію

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 14:51
Розстрочка на домашніх улюбленців: українка звернулася до Monobank з незвичайною пропозицією
Застосунок monobank, кіт і собака. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Українці запропонували Monobank запровадити розстрочку на купівлю домашніх тварин. Ідея з'явилася після допису користувачки в Threads, яка написала співзасновнику банку Олегу Гороховському, що хотіла б здійснити мрію чоловіка й купити собаку в кредит.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Threads.

Українка попросила додати розплідники в список товарів, на які можна оформити "Покупку частинами".  Але інші користувачі по-різному сприйняли таку пропозицію. 

Деякі виступили категорично проти такої ініціативи і наголосили, що тварини — не товар, який можна просто покласти в кошик чи оформити в кредит.

"Купівля тварини в кредит створює ризик імпульсивних рішень, до яких люди можуть бути фінансово чи емоційно не готові. А від цього в першу чергу страждають самі тварини", — пишуть українці.

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Також користувачі зазначили, що в українських притулках зараз перебувають тисячі котів і собак, які шукають родину, і щоб подарувати їм дім, жодна розстрочка не потрібна.

Втім, авторка допису пояснила, що її повідомлення мало жартівливий характер. За її словами, вдома в неї вже живе собака та два коти, яких вона свого часу забрала з вулиці.

"Ризик є завжди. Навіть ті, хто купує собак за власні кошти, іноді повертають їх назад. Я ж могла просто взяти кредит готівкою і купити тварину. До того ж розстрочка — це не подарунок, її ще потрібно виплачувати", — написала вона.

У коментарях більшість користувачів не підтримали позицію авторки допису. Люди звернули увагу, що купівля тварини — це лише початок витрат.

Власники домашніх улюбленців нагадали, що окрім самої покупки потрібно оплачувати якісний корм, вакцинацію, регулярні огляди у ветеринара, засоби від паразитів, ліки, іграшки, а інколи — послуги кінолога чи зоопсихолога.

На думку багатьох коментаторів, якщо людина не може дозволити собі купити тварину без кредиту, варто добре зважити, чи вистачить у неї коштів на її подальше утримання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Monobank запустили нову функцію, яка дозволяє заблокувати перекази від небажаних відправників. Вона з'явилася після скарг клієнтів на те, що деякі люди використовували коментарі до переказів як спосіб зв'язатися з ними після блокування в месенджерах і соцмережах. 

Також Новини.LIVE писали, що клієнти monobank почали сплачувати комісію за поповнення карток через термінали EasyPay. Водночас банк залишив безкоштовним поповнення через monobox, City24, термінали А-Банку, а також у касах банків і Укрпошти.

кредити monobank домашні тварини
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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