Кредит тисне на сімейний бюджет: як зменшити щомісячні виплати

Картка та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Втрата роботи, скорочення зарплати чи різке падіння доходу не скасовують кредит, але позичальник може звернутися до банку або МФО із проханням змінити умови виплат. Які документи підготувати, що саме просити та коли звертатися, щоб не допустити прострочення, додаткових витрат і погіршення кредитної історії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Гаразд".

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Чи можна отримати відстрочку за кредитом

Якщо фінансове становище позичальника погіршилося, він може звернутися до кредитора із проханням про реструктуризацію боргу. НБУ радить не чекати, поки виникне прострочення, а повідомити банк або фінансову компанію про проблему та надати документи, які її підтверджують.

Водночас важливо розуміти різницю між правом звернутися із проханням і гарантованим отриманням відстрочки. Реструктуризація за загальним правилом потребує погодження з кредитором, тому банк або МФО може запропонувати власні умови.

Зокрема, кредитор може розглянути зміну графіка платежів, продовження строку кредитування або інший варіант, який дозволить зменшити поточне фінансове навантаження.

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Які обставини можуть бути підставою

Погіршення матеріального становища може бути пов'язане, зокрема, з втратою роботи або доходу. Законодавство також відносить безробіття та малозабезпеченість до чинників, які можуть спричинити складні життєві обставини.

Тому в заяві до кредитора варто чітко описати, що саме змінилося. Наприклад, людина втратила роботу, перейшла на меншу зарплату, втратила частину доходу або має тривалий період без заробітку.

Самого повідомлення "я не можу платити" може бути недостатньо. НБУ зазначав, що для звернення щодо реструктуризації потрібно надати документи, які підтверджують погіршення матеріального стану, зокрема втрату роботи або працездатності.

Що потрібно зробити позичальнику

Перший крок — звернутися безпосередньо до кредитора. Якщо кредит оформлений у банку, заяву подають банку. Якщо йдеться про позику в МФО, звертатися потрібно до відповідної фінансової компанії.

У зверненні варто зазначити:

номер кредитного договору;

причину, через яку погіршився фінансовий стан;

як змінився дохід;

чому чинний щомісячний платіж став непосильним;

який варіант зміни умов людина просить розглянути.

До заяви потрібно додати документи, які підтверджують обставини. Це можуть бути документи про звільнення, доходи, втрату працездатності або інші підтвердження залежно від конкретної ситуації.

Що саме можна попросити у банку або МФО

Позичальнику не обов'язково обмежуватися проханням "скасувати платіж". Краще просити кредитора розглянути конкретні способи зміни умов договору.

Серед можливих варіантів — перенесення платежів, зміна графіка, продовження строку кредитування або зменшення поточного щомісячного навантаження. Остаточні умови залежать від договору та рішення кредитора.

Перед погодженням нових умов варто перевірити не тільки майбутній щомісячний платіж, а й загальну суму, яку доведеться повернути. Зменшення платежу може означати довший строк кредитування, а отже — більшу суму виплат за весь період.

Чи можна просто перестати платити

Втрата роботи або доходу сама по собі не припиняє кредитне зобов'язання.

НБУ рекомендує позичальникам, які не можуть своєчасно обслуговувати кредит, не допускати безконтрольного накопичення прострочення та звертатися до кредитора для врегулювання ситуації.

Окремо не варто плутати кредитні канікули з прощенням боргу. Відстрочка платежів не означає, що кредит автоматично списується. НБУ наголошував, що кредитні канікули є відтермінуванням виплат, а не прощенням боргу.

Що робити, якщо банк відмовив

Якщо кредитор не погодився на запропоновані умови, варто попросити надати відповідь та уточнити, чи доступні інші варіанти врегулювання боргу.

Для споживача важливо зберігати копію заяви, документи, які він подавав, та відповіді фінансової установи. Це допоможе підтвердити, що людина своєчасно повідомила кредитора про погіршення фінансового стану.

Якщо виникають проблеми із дотриманням прав споживача фінансових послуг, після звернення до самої установи можна подати звернення до Національного банку України. НБУ також контролює дотримання правил роботи з простроченою заборгованістю.

Головне для позичальника

Якщо доходу стало недостатньо для погашення кредиту, не варто чекати, поки накопичиться прострочення. Найкраще одразу звернутися до банку або МФО, пояснити причину фінансових труднощів і додати документи, які її підтверджують.

Реструктуризація не означає автоматичного списання боргу. Її мета — змінити умови погашення так, щоб позичальник міг виконувати свої зобов'язання за новим графіком.

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