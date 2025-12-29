ПриватБанк не списав відсотки за кредитом під час війни — яку умову не виконав військовий

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Через повномасштабну війну з Росією в Україні відбулися кардинальні зміни щодо кредитних правил: банкам з 24 лютого 2022 року і на весь період воєнного стану заборонили накладати штрафи та пеню за несвоєчасне внесення платежів. Однак самі кредити чи борги нікуди не подінуться.

Наприклад, нещодавно Соснівський районний суд у Чернігівській області задовольнив позов ПриватБанку, який вимагав від військового повернути борг у розмірі 170 449 гривень.

Детальніше про ситуацію

У матеріалах судової справи йдеться про те, що клієнт 24 червня 2021 року домовився з ПриватБанком про відкриття кредитного ліміту на суму у 200 000 гривень на картці "Універсальна". Позиченими грошима чоловік користувався, про що свідчать виписки з його рахунків: до 19 серпня 2025 року він витратив майже 3 000 гривень, натомість погашав кредит нерегулярно. Через це ПриватБанк списував з його рахунку відсотки за користування кредитним лімітом.

У підсумку на його рахунку виникла заборгованість у 170 449 гривень, яку ПриватБанк вимагав погасити. Сума, за інформацією, наданою банком, складалася з:

заборгованості за тілом кредиту — 153 823 гривень — 16 626 гривень;

прострочені відсотки — 16 626 гривень.

Що вирішив суд

Суддя, що розглядав цю справу, пристав на аргументи ПриватБанку та зобов'язав стягнути з чоловіка заборговану суму. Важливо зауважити, що сам відповідач погоджувався повернути лише тіло кредита, натомість відсотки просив не нараховувати, оскільки є військовослужбовцем. Однак у рішенні суду вказується, що чоловік не довів, що дійсно брав участь в АТО/OOC, що звільнило б його від обов'язку платити нараховані відсотки по кредиту.

"Враховуючи, що позивач свої зобов'язання за кредитним договором виконав належним чином, а відповідач допустив порушення умов укладеного між сторонами кредитного договору, беручи до уваги дослідженні в судовому засіданні докази, вимоги позивача підлягають задоволенню", — йдеться у постанові.

Відповідно, з військового стягнуть суму у розмірі 170 449 гривень.

Як повідомлялося раніше, у ПриватБанку з 1 січня 2026 року побільшає платних послуг. Відомо, за що платитимуть клієнти. Також ми писали, що ПриватБанк даруватиме знижки на купівлю техніки Apple. Щоб її отримати, потрібно буде виконати низку вимог.