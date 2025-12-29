Відео
Відсотки за кредитом — чому ПриватБанк стягнув з військового

Відсотки за кредитом — чому ПриватБанк стягнув з військового

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 07:01
ПриватБанк не списав відсотки за кредитом під час війни — яку умову не виконав військовий
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Через повномасштабну війну з Росією в Україні відбулися кардинальні зміни щодо кредитних правил: банкам з 24 лютого 2022 року  і на весь період воєнного стану заборонили накладати штрафи та пеню за несвоєчасне внесення платежів. Однак самі кредити чи борги нікуди не подінуться.

Наприклад, нещодавно Соснівський районний суд у Чернігівській області задовольнив позов ПриватБанку, який вимагав від військового повернути борг у розмірі 170 449 гривень. 

Читайте також:

Детальніше про ситуацію

У матеріалах судової справи йдеться про те, що клієнт 24 червня 2021 року домовився з ПриватБанком про відкриття кредитного ліміту на суму у 200 000 гривень на картці "Універсальна". Позиченими грошима чоловік користувався, про що свідчать виписки з його рахунків: до 19 серпня 2025 року він витратив майже 3 000 гривень, натомість погашав кредит нерегулярно. Через це ПриватБанк списував з його рахунку відсотки за користування кредитним лімітом. 

У підсумку на його рахунку виникла заборгованість у 170 449 гривень, яку ПриватБанк вимагав погасити. Сума, за інформацією, наданою банком, складалася з:

  • заборгованості за тілом кредиту — 153 823 гривень — 16 626 гривень;
  • прострочені відсотки — 16 626 гривень.

Що вирішив суд 

Суддя, що розглядав цю справу, пристав на аргументи ПриватБанку та зобов'язав стягнути з чоловіка заборговану суму. Важливо зауважити, що сам відповідач погоджувався повернути лише тіло кредита, натомість відсотки просив не нараховувати, оскільки є військовослужбовцем.  Однак у рішенні суду вказується, що чоловік не довів, що дійсно брав участь в АТО/OOC, що звільнило б його від обов'язку платити нараховані відсотки по кредиту. 

"Враховуючи, що позивач свої зобов'язання за кредитним договором виконав належним чином, а відповідач допустив порушення умов укладеного між сторонами кредитного договору, беручи до уваги дослідженні в судовому засіданні докази, вимоги позивача підлягають задоволенню", — йдеться у постанові. 

Відповідно, з військового стягнуть суму у розмірі 170 449 гривень. 

Як повідомлялося раніше, у ПриватБанку з 1 січня 2026 року побільшає платних послуг. Відомо, за що платитимуть клієнти. Також ми писали, що ПриватБанк даруватиме знижки на купівлю техніки Apple. Щоб її отримати, потрібно буде виконати низку вимог. 

ПриватБанк кредити гроші банки військові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
