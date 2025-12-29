ПриватБанк не списал проценты по кредиту во время войны — какое условие не выполнил военный

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Из-за полномасштабной войны с Россией в Украине произошли кардинальные изменения в кредитных правилах: банкам с 24 февраля 2022 года и на весь период военного положения запретили накладывать штрафы и пеню за несвоевременное внесение платежей. Однако сами кредиты или долги никуда не денутся.

Например, недавно Сосновский районный суд в Черниговской области удовлетворил иск ПриватБанка, который требовал от военного вернуть долг в размере 170 449 гривен.

Подробнее о ситуации

В материалах судебного дела говорится о том, что клиент 24 июня 2021 года договорился с ПриватБанком об открытии кредитного лимита на сумму в 200 000 гривен на карте "Универсальная". Заемными деньгами мужчина пользовался, о чем свидетельствуют выписки с его счетов: до 19 августа 2025 года он потратил почти 3 000 гривен, зато погашал кредит нерегулярно. Из-за этого ПриватБанк списывал с его счета проценты за пользование кредитным лимитом.

В итоге на его счету возникла задолженность в 170 449 гривен, которую ПриватБанк требовал погасить. Сумма, по информации, предоставленной банком, состояла из:

задолженности по телу кредита — 153 823 гривен;

просроченные проценты — 16 626 гривен.

Что решил суд

Судья, рассматривавший это дело, принял аргументы ПриватБанка и обязал взыскать с мужчины задолженную сумму. Важно заметить, что сам ответчик соглашался вернуть только тело кредита, и просил не начислять проценты, поскольку является военнослужащим. Однако в решении суда указывается, что мужчина не доказал, что действительно участвовал в АТО/OOC, что освободило бы его от обязанности платить начисленные проценты по кредиту.

"Учитывая, что истец свои обязательства по кредитному договору выполнил надлежащим образом, а ответчик допустил нарушение условий заключенного между сторонами кредитного договора, принимая во внимание исследовании в судебном заседании доказательства, требования истца подлежат удовлетворению", — говорится в постановлении.

Соответственно, с военного взыщут сумму в размере 170 449 гривен.

