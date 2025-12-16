Банкрутство банку — українцям пояснили на яких умовах сплачуються кредити

Кредит у збанкрутілому банку — як і кому виплачувати
Якщо банк збанкрутував чи дію його ліцензії тимчасово призупинили, всі клієнти такої фінансової установи опиняються у незрозумілій ситуації. У багатьох може з'явитися питання: а чи потрібно продовжувати виплати за кредитом.
Відповідь надали у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Якщо банк збанкрутував, що буде з кредитом
Українцям, які мають оформлені банківські кредити, слід памʼятати, що навіть їхній банк отримає статус неплатоспроможного — це не позбавить їх обов'язку виконувати умови кредитного договору. Тобто, усі платежі потрібно виконувати у будь-якому разі.
Так, коли в банку запрацює тимчасова адміністрація, то всі операції контролюватиме Фонду гарантування вкладів. Тому усі кредити діятимуть, а відсотки нараховуватимуться — як і прописано у договорі між позичальником та банком.
Як погашати кредит
Допоки банківську ліцензію не відкликали, а станеться це з початком ліквідації банку — кредит потрібно сплачувати за реквізитами, що передбачені договором.
Коли ліцензію визнають недійсною, тоді кошти, які вноситимуться на погашення кредиту, потраплятимуть на накопичувальний рахунок у НБУ. Реквізити для оплати кредиту можна буде знайти на сайті неплатоспроможного банку і Фонду гарантування вкладів.
Якщо позичальник не може погашати кредит
Тоді можна реструктуризувати борг. В усіх клієнтів є право звернутися до неплатоспроможного банку та написати заяву з проханням змінити графік чи умови оплати. Це дозволить:
- зменшити фінансове навантаження;
- зберегти позитивну кредитну історію;
- уникнути судових процесів, арештів майна та рахунків;
- запобігти продажу прав вимоги й ризику втрати бізнесу.
У ФГВФО підкреслюють, що у разі, якщо кредит у неплатоспроможному банку має підприємець, то для нього важливо діяти проактивно: не прострочувати оплати, слідкувати за реквізитами та звертатися за реструктуризацією.
