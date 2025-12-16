Відео
Головна Фінанси Кредит у збанкрутілому банку — як і кому виплачувати

Кредит у збанкрутілому банку — як і кому виплачувати

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 08:45
Банкрутство банку — українцям пояснили на яких умовах сплачуються кредити
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Якщо банк збанкрутував чи дію його ліцензії тимчасово призупинили, всі клієнти такої фінансової установи опиняються у незрозумілій ситуації. У багатьох може з'явитися питання: а чи потрібно продовжувати виплати за кредитом

Відповідь надали у  Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Читайте також:

Якщо банк збанкрутував, що буде з кредитом

Українцям, які мають оформлені банківські кредити, слід памʼятати, що навіть їхній банк отримає статус неплатоспроможного —  це не позбавить їх обов'язку виконувати умови кредитного договору. Тобто, усі платежі потрібно виконувати у будь-якому разі.

Так, коли в банку запрацює тимчасова адміністрація, то всі операції контролюватиме Фонду гарантування вкладів. Тому усі кредити діятимуть, а відсотки нараховуватимуться — як і прописано у договорі між позичальником та банком.

Як погашати кредит

Допоки банківську ліцензію не відкликали, а станеться це з початком ліквідації банку — кредит потрібно сплачувати за реквізитами, що передбачені договором.

Коли ліцензію визнають недійсною, тоді кошти, які вноситимуться на погашення кредиту, потраплятимуть на накопичувальний рахунок у НБУ. Реквізити для оплати кредиту можна буде знайти на сайті неплатоспроможного банку і Фонду гарантування вкладів.

Якщо позичальник не може погашати кредит 

Тоді можна реструктуризувати борг. В усіх клієнтів є право звернутися до неплатоспроможного банку та написати заяву з проханням змінити графік чи умови оплати.   Це дозволить:

  • зменшити фінансове навантаження;
  • зберегти позитивну кредитну історію;
  • уникнути судових процесів, арештів майна та рахунків;
  • запобігти продажу прав вимоги й ризику втрати бізнесу.

У ФГВФО підкреслюють, що у разі, якщо кредит у неплатоспроможному банку має підприємець, то для нього важливо діяти проактивно:  не прострочувати оплати, слідкувати за реквізитами та звертатися за реструктуризацією.

Як повідомлялося раніше, Ощадбанк підтримуватиме бізнес, який створили або яким керують жінки. Такі бізнеси отримають від банку кредити у розмірі від 5 млн до 10 млн гривень. Дізнавайтесь також, що не так із послугою "Оплата частинами" у ПриватБанку та як можуть змінитися умови для клієнтів. 

виплати кредити гроші банки мікрокредити
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
