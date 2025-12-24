ПриватБанк обіцяє подарунки на свята — хто і на що отримає знижки

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного "ПриватБанку" доступні подарункові знижки на купівлю товарів Apple до різдвяно-новорічних свят. Для отримання фінансової вигоди необхідно виконати певні умови під час розрахунку.

Про це повідомляє пресцентр держбанку у соцмережі Facebook.

Детальніше про знижки від ПриватБанку до свят

За інформацією фінустанови, до 31 грудня у власників картки Mastercard від ПриватБанку є нагода скористатися знижкою під час купівлі техніки Apple у низці магазинів. Банк обіцяє гарантований бонус у вигляді 10% знижки.

"Свята — час дарувати подарунки, які справді тішать. З 15 до 31 грудня 2025 року діє вигода –10% на товари Apple за умови оплати карткою Mastercard від ПриватБанку", — йдеться у повідомленні.

Відповідна акція поширюється на магазини партнерів:

iSpace, Comfy, АЛЛО, Foxtrot, Citrus, KTC, Kibernetiki, MOYO, Vodafone, Епіцентр (відділ техніки), Brain, ТТТ, Їжак.

На інтернет-сайти:

iSpace, Comfy, Rozetka, АЛЛО, Foxtrot, Citrus, KTC, Kibernetiki, Vodafone, MOYO, Епіцентр, Їжак, Dzvinok.

Для того, щоб отримати миттєву вигоду під час покупки, необхідно виконати кілька вимог:

обрати техніку у вищевказаних торгових точках;

здійснити розрахунок карткою Mastercard від ПриватБанку.

Оголошення держбанку. Джерело: ПриватБанк

Інші можливості картки Mastercard

Також власники платіжної картки Mastercard мають можливість долучитися до фінального етапу розіграшу подарунків. Учасники зможуть стати власниками до 25 грудня:

розумного кільця Oura Ring;

мультистайлера Dyson;

iPhone 17 Pro 256GB;

сертифіката GiftMall;

ювелірного кулона "Смайл".

Також наприкінці акції розіграють відпочинок у "Apartel Skhidnytsya Wellness Resort".

Всі охочі долучитися до акції "Більше", мають виконати кілька простих кроків:

пройти реєстрацію на порталі "Більше Mastercard";

накопичувати бали за оплати карткою Mastercard;

обмінювати їх на участь у розіграші.

Раніше ми повідомляли, що в ПриватБанку діє кешбек-програма за деякі міжнародні перекази. Передбачені компенсації за фіноперації до 100 тис. грн.

Ще писали, як клієнтам ПриватБанку зняти гроші без картки у банкоматі. Для такої послуги передбачені певні ліміти на отримання коштів.