ПриватБанк обіцяє подарунки на свята — хто і на що отримає знижки

Святкові знижки у ПриватБанку — що гарантують клієнтам
Клієнтам державного "ПриватБанку" доступні подарункові знижки на купівлю товарів Apple до різдвяно-новорічних свят. Для отримання фінансової вигоди необхідно виконати певні умови під час розрахунку.
Про це повідомляє пресцентр держбанку у соцмережі Facebook.
Детальніше про знижки від ПриватБанку до свят
За інформацією фінустанови, до 31 грудня у власників картки Mastercard від ПриватБанку є нагода скористатися знижкою під час купівлі техніки Apple у низці магазинів. Банк обіцяє гарантований бонус у вигляді 10% знижки.
"Свята — час дарувати подарунки, які справді тішать. З 15 до 31 грудня 2025 року діє вигода –10% на товари Apple за умови оплати карткою Mastercard від ПриватБанку", — йдеться у повідомленні.
Відповідна акція поширюється на магазини партнерів:
- iSpace, Comfy, АЛЛО, Foxtrot, Citrus, KTC, Kibernetiki, MOYO, Vodafone, Епіцентр (відділ техніки), Brain, ТТТ, Їжак.
На інтернет-сайти:
- iSpace, Comfy, Rozetka, АЛЛО, Foxtrot, Citrus, KTC, Kibernetiki, Vodafone, MOYO, Епіцентр, Їжак, Dzvinok.
Для того, щоб отримати миттєву вигоду під час покупки, необхідно виконати кілька вимог:
- обрати техніку у вищевказаних торгових точках;
- здійснити розрахунок карткою Mastercard від ПриватБанку.
Інші можливості картки Mastercard
Також власники платіжної картки Mastercard мають можливість долучитися до фінального етапу розіграшу подарунків. Учасники зможуть стати власниками до 25 грудня:
- розумного кільця Oura Ring;
- мультистайлера Dyson;
- iPhone 17 Pro 256GB;
- сертифіката GiftMall;
- ювелірного кулона "Смайл".
Також наприкінці акції розіграють відпочинок у "Apartel Skhidnytsya Wellness Resort".
Всі охочі долучитися до акції "Більше", мають виконати кілька простих кроків:
- пройти реєстрацію на порталі "Більше Mastercard";
- накопичувати бали за оплати карткою Mastercard;
- обмінювати їх на участь у розіграші.
