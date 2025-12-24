Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Святкові знижки у ПриватБанку — що гарантують клієнтам

Святкові знижки у ПриватБанку — що гарантують клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 07:01
ПриватБанк обіцяє подарунки на свята — хто і на що отримає знижки
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного "ПриватБанку" доступні подарункові знижки на купівлю товарів Apple до різдвяно-новорічних свят. Для отримання фінансової вигоди необхідно виконати певні умови під час розрахунку.  

Про це повідомляє пресцентр держбанку у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про знижки від ПриватБанку до свят

За інформацією фінустанови, до 31 грудня у власників картки Mastercard від ПриватБанку є нагода скористатися знижкою під час купівлі техніки Apple у низці магазинів. Банк обіцяє гарантований бонус у вигляді 10% знижки.

"Свята — час дарувати подарунки, які справді тішать. З 15 до 31 грудня 2025 року діє вигода –10% на товари Apple  за умови оплати карткою Mastercard від ПриватБанку", йдеться у повідомленні.

Відповідна акція поширюється на магазини партнерів:  

  • iSpace, Comfy, АЛЛО, Foxtrot, Citrus, KTC, Kibernetiki, MOYO, Vodafone, Епіцентр (відділ техніки), Brain, ТТТ, Їжак.

На інтернет-сайти:

  • iSpace, Comfy, Rozetka, АЛЛО, Foxtrot, Citrus, KTC, Kibernetiki, Vodafone, MOYO, Епіцентр, Їжак, Dzvinok.

Для того, щоб отримати миттєву вигоду під час покупки, необхідно виконати кілька вимог:

  • обрати техніку у вищевказаних торгових точках;
  • здійснити розрахунок карткою Mastercard від ПриватБанку.
ПриватБанк
Оголошення держбанку. Джерело: ПриватБанк

Інші можливості картки Mastercard

Також власники платіжної картки Mastercard мають можливість долучитися до фінального етапу розіграшу подарунків. Учасники зможуть стати власниками до 25 грудня:

  • розумного кільця Oura Ring;
  • мультистайлера Dyson;
  • iPhone 17 Pro 256GB;
  • сертифіката GiftMall;
  • ювелірного кулона "Смайл".

Також наприкінці акції розіграють відпочинок у "Apartel Skhidnytsya Wellness Resort".

Всі охочі долучитися до акції "Більше", мають виконати кілька простих кроків:

  • пройти реєстрацію на порталі "Більше Mastercard"
  • накопичувати бали за оплати карткою Mastercard;
  • обмінювати їх на участь у розіграші.

Раніше ми повідомляли, що в ПриватБанку діє кешбек-програма за деякі міжнародні перекази. Передбачені компенсації за фіноперації до 100 тис. грн. 

Ще писали, як клієнтам ПриватБанку зняти гроші без картки у банкоматі. Для такої послуги передбачені певні ліміти на отримання коштів. 

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації