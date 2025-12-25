Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У ПриватБанку одна з послуг стане платною з 1 січня — деталі

У ПриватБанку одна з послуг стане платною з 1 січня — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 07:01
ПриватБанк введе плату на одну з послуг з 1 січня — скільки коштуватиме
Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" готує зміни в наданні послуг своїм клієнтам з 1 січня 2026 року. На один із сервісів, який тривалий час був безплатним та набув популярності під час воєнного стану, встановлять фіксований тариф.  

Про це повідомляє редакція Новини.LIVE із посиланням на матеріали банківської фінустанови. 

Реклама
Читайте також:

Що стане платним у ПриватБанку з 1 січня

За інформацією банку, починаючи з нового року, послуга з відправлення банківських карток ПриватБанку матиме фіксовану плату у розмірі 80 грн з ПДВ. Такий тариф поширюватиметься на всі доставки карт, незалежно від маршруту в різні регіони.

Водночас, тариф на міжнародну відправку перевипущених карт різнитиметься залежно від країни. 

Йдеться про встановлення плати на відправлення всіх доступних шести типів карт. З огляду на це, українці, які потребують виготовлення чи заміни карти, можуть скористатися такою послугою на безкоштовній основі до кінця року.

Як зробити замовлення доставки картки 

Клієнти можуть замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу, подавши заявку у кілька кліків у застосунку "Приват24". Отримати карту можна буде у відділенні або поштоматі "Нової Пошти" на території України та через "Нову Пошту" і Укрпошту у більш ніж 60 країнах світу.

Зробити запит на доставку у "Приват24" можна наступним чином:

  • у застосунку перейти у меню "Усі картки";
  • обрати карту, яку необхідно перевипустити;
  • зайти в налаштування відповідної карти;
  • обрати пункт "Замовити картку";
  • натиснути опцію замовлення доставки, зазначивши дані.

Щодо термінів доставки, то в разі замовлення по Україні — картка надійде наступного дня у відділення пошти, а за кордоном кур'єр "Нової пошти" має доставити у період від 7 до 14 днів, "Укрпоштою" дещо довше — у період від 7 до 30 днів.

Раніше ми писали, що ПриватБанк до свят обіцяє знижки на купівлю товарів Apple. Щоб скористатися такою можливістю, необхідно виконати кілька умов.   

Також ми розповідали, що ПриватБанк запустив нову кешбек-програму за міжнародні перекази. В її рамках українці зможуть отримати до 100 тис. грн компенсації. 

ПриватБанк гроші банки Приват24 банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації