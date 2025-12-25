ПриватБанк введе плату на одну з послуг з 1 січня — скільки коштуватиме

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" готує зміни в наданні послуг своїм клієнтам з 1 січня 2026 року. На один із сервісів, який тривалий час був безплатним та набув популярності під час воєнного стану, встановлять фіксований тариф.

Що стане платним у ПриватБанку з 1 січня

За інформацією банку, починаючи з нового року, послуга з відправлення банківських карток ПриватБанку матиме фіксовану плату у розмірі 80 грн з ПДВ. Такий тариф поширюватиметься на всі доставки карт, незалежно від маршруту в різні регіони.

Водночас, тариф на міжнародну відправку перевипущених карт різнитиметься залежно від країни.

Йдеться про встановлення плати на відправлення всіх доступних шести типів карт. З огляду на це, українці, які потребують виготовлення чи заміни карти, можуть скористатися такою послугою на безкоштовній основі до кінця року.

Як зробити замовлення доставки картки

Клієнти можуть замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу, подавши заявку у кілька кліків у застосунку "Приват24". Отримати карту можна буде у відділенні або поштоматі "Нової Пошти" на території України та через "Нову Пошту" і Укрпошту у більш ніж 60 країнах світу.

Зробити запит на доставку у "Приват24" можна наступним чином:

у застосунку перейти у меню "Усі картки";

обрати карту, яку необхідно перевипустити;

зайти в налаштування відповідної карти;

обрати пункт "Замовити картку";

натиснути опцію замовлення доставки, зазначивши дані.

Щодо термінів доставки, то в разі замовлення по Україні — картка надійде наступного дня у відділення пошти, а за кордоном кур'єр "Нової пошти" має доставити у період від 7 до 14 днів, "Укрпоштою" дещо довше — у період від 7 до 30 днів.

