Люди похилого віку з грошима на столі. Фото: Magnific

В Україні пенсійні виплати громадян можуть скорочуватися як на основі зміни розміру чи перерахунку, так і через стягнення у примусовому порядку. Норми законодавства дозволяють утримувати до 50% коштів на підставі офіційних рішень через борг, а допустимий розмір відрахувань залежатиме від причини його появи.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ), інформують Новини.LIVE.

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Кому з пенсіонерів загрожує відрахування з виплат

За інформацією Пенсійного фонду, загалом законодавство дає право стягувати кошти із пенсії за наявності визначених підстав. Йдеться про судові рішення, постанови, інші виконавчі документи.

Деякі ситуації дозволяють утримувати з пенсійної виплати до половини суми. З-поміж таких видів стягнень:

Аліменти на утримання дитини або іншого члена родини; Компенсація збитків через розкрадання майна на підприємствах, в установах чи організаціях; Відшкодування за шкоду, завдану каліцтвом/іншим ушкодженням здоров’я, за смерть потерпілого; Повернення нарахованих сум, які згодом були визначені як надмірні.

Закон "Про виконавче провадження" чітко обмежує суму, яку можна утримати з пенсії:

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до 20% — у загальних випадках (зокрема, борги за кредитами, штрафи, комунальні борги);

до 50% — у випадках стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, або через смерть годувальника.

Правила не дозволяють скорочувати пенсійні виплати просто на основі вимоги банків, колекторів чи приватних установ. Рішення Пенсійного фонду щодо відрахування можливе лише тоді, коли надійде відповідний документ з боку держави для його виконання.

Йдеться про такі документи:

судові рішення;

ухвали;

постанови;

вироки щодо майнових стягнень;

виконавчі написи нотаріусів;

інші документи, виконання яких передбачає закон.

Коли можуть стягнути кошти з працюючих пенсіонерів

Зокрема, утримання суми коштів загрожує пенсіонерам, які почали працювати або зареєструвалися як фізособи-підприємці, проте не повідомили про цей факт Пенсійний фонд у встановлений десятиденний термін.

Від зміни статусу пенсіонера залежить право на певні доплати чи надбавки. Деякі з них призначають виключно непрацюючим особам. Якщо людина продовжила отримувати виплати, хоча не мала на них права, переплачені кошти держава стягне у примусовому порядку.

Особливості утримань під час воєнного стану

Згідно з поясненням ПФУ, на час дії воєнного стану в Україні визначені спеціальні правила. Йдеться про дію закону № 1647-III "Про правовий режим воєнного стану", який передбачає:

виконавчий збір не стягується за ст. 27 закону "Про виконавче провадження";

припинення звернень стягнення на пенсію, окрім рішень щодо аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю через кримінальне правопорушення, та рішень, боржниками за якими є громадяни РФ.

У фонді зауважили, що всі документи, що надходять до ПФУ, підлягають ретельній перевірці, щоб запобігти помилковим чи незаконним відрахуванням.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді деякі пенсіонери автоматично отримають додаткові гарантовані виплати. Зокрема, якщо навіть людина має право на меншу суму за розрахунком, держава виплатить певний розмір. Це стосується виплати у 4 213 грн. На неї можуть претендувати непрацюючі пенсіонери, яким понад 65 років, якщо є 30 років стажу у жінок і 35 років у чоловіків.

Ще Новини.LIVE писали про те, що є низка професій з такими умовами роботи, де шкідливі фактори негативно позначаються на здоров’ї працівників. За таких умов громадяни можуть оформити пільгові пенсії раніше за інших. Зокрема, претендувати на таку пенсію можуть ті, хто працював на підземних роботах, у хімічній промисловості чи на шахтах.