Пожилые люди с деньгами на столе. Фото: Magnific

В Украине пенсионные выплаты гражданам могут сокращать как в связи с изменением размера или перерасчетом, так и в результате принудительного взыскания. Нормы законодательства позволяют удерживать до 50% средств на основании официальных решений в связи с задолженностью, а допустимый размер отчислений будет зависеть от причины ее возникновения.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

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Кому из пенсионеров грозит удержание из выплат

По информации Пенсионного фонда, в целом законодательство дает право взыскивать средства с пенсии при наличии определенных оснований. Речь идет о судебных решениях, постановлениях и других исполнительных документах.

В некоторых ситуациях из пенсионных выплат может удерживаться до половины суммы. К таким видам взысканий относятся:

Алименты на содержание ребенка или другого члена семьи; Компенсация убытков в связи с хищением имущества на предприятиях, в учреждениях или организациях; Возмещение ущерба, причиненного в результате увечья или иного вреда здоровью, а также в случае смерти потерпевшего; Возврат начисленных сумм, которые впоследствии были признаны избыточными.

Закон "Об исполнительном производстве" четко ограничивает сумму, которую можно удержать из пенсии:

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до 20% — в общих случаях (в частности, задолженности по кредитам, штрафы, коммунальные задолженности);

до 50% — в случаях взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, или в связи со смертью кормильца.

Правила не позволяют сокращать пенсионные выплаты просто на основании требований банков, коллекторов или частных учреждений. Решение Пенсионного фонда о вычетах возможно только тогда, когда поступит соответствующий документ со стороны государства для его исполнения.

Речь идет о следующих документах:

судебные решения;

постановления;

приговоры об имущественных взысканиях;

исполнительные надписи нотариусов;

другие документы, исполнение которых предусмотрено законом.

Когда могут взыскать средства с работающих пенсионеров

В частности, удержание средств грозит пенсионерам, которые начали работать или зарегистрировались в качестве физических лиц-предпринимателей, но не сообщили об этом факте в Пенсионный фонд в установленный десятидневный срок.

От изменения статуса пенсионера зависит право на определенные доплаты или надбавки. Некоторые из них назначаются исключительно неработающим лицам. Если человек продолжил получать выплаты, хотя не имел на них права, переплаченные средства государство взыщет в принудительном порядке.

Особенности удержаний во время военного положения

Согласно разъяснению ПФУ, на время действия военного положения в Украине установлены специальные правила. Речь идет о действии закона № 1647-III "О правовом режиме военного положения", который предусматривает:

исполнительный сбор не взимается в соответствии со ст. 27 закона "Об исполнительном производстве";

приостановку взысканий с пенсии, за исключением решений об алиментах, о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью в результате уголовного правонарушения, а также решений, должниками по которым являются граждане РФ.

В фонде отметили, что все документы, поступающие в ПФУ, подлежат тщательной проверке, чтобы предотвратить ошибочные или незаконные отчисления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре некоторые пенсионеры автоматически получат дополнительные гарантированные выплаты. В частности, даже если человек имеет право на меньшую сумму по расчету, государство выплатит определенный размер. Это касается выплаты в размере 4 213 грн. На нее могут претендовать неработающие пенсионеры старше 65 лет, если у женщин стаж составляет 30 лет, а у мужчин — 35 лет.

Еще Новини.LIVE писали о том, что существует ряд профессий с такими условиями труда, где вредные факторы негативно сказываются на здоровье работников. При таких условиях граждане могут оформить льготные пенсии раньше других. В частности, претендовать на такую пенсию могут те, кто работал на подземных работах, в химической промышленности или на шахтах.