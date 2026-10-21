Люди похилого віку та молодь. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українці мають право виходити на "заслужений відпочинок" у 60, 63 або 65 років, якщо дозволяє обсяг страхового стажу. Водночас кінцева сума пенсії залежатиме від того, яка була офіційна заробітна плата у період трудової діяльності: вищий дохід гарантуватиме більшу виплату. Зокрема, відомо, на що можуть розраховувати ті, хто мав зарплату 23 000 грн.

Про те, яка буде пенсія за таких умов, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Хто має право оформити пенсію за віком у 2026 році

За інформацією пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ), стандартна пенсія за віком призначається у межах норм закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Право на її оформлення мають лише ті, хто накопичив щонайменше 15 років стажу.

Оскільки в країні триває пенсійна реформа, що передбачає щорічне посилення вимог до офіційного стажу, цьогоріч діють інші правила.

Так, торік громадяни могли вийти на "заслужений відпочинок" з 60 років, маючи 32 стажу, а у 2026 році потрібно мати вже 33 роки.

Читайте також:

Наступного року для виходу на пенсію у 60 років вимагатимуть вже 34 роки, а 2028-го — 35 років.

За даними ПФУ, цьогоріч українці мають право оформити пенсію, якщо дотримаються таких вимог:

Вихід на пенсію у 60 років — якщо є 33 роки страхового стажу;

Оформлення пенсії у 63 роки — якщо є 23 роки страхового стажу;

Отримання пенсії з 65 років — якщо є 15 років страхового стажу.

Розмір пенсії за зарплати 23 000 грн та 33 років стажу

Сума пенсійної виплати, яку призначатиме Пенсійний фонд, буде залежати в основному від того, яким був офіційний дохід заявника. Розмір майбутньої пенсії за віком визначається за формулою, що має три складові:

Середня заробітна плата: сума середньої зарплати в країні за три останні роки перед зверненням за пенсією. Коефіцієнт зарплати: показник індивідуального співвідношення зарплати до середньої по Україні за місяць. Коефіцієнт страхового стажу: число місяців роботи помножене на величину оцінки одного року стажу та поділене на 12.

Пенсія = середня заробітна плата по Україні × індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу.

Завдяки пенсійному калькулятору кожен може зорієнтуватись, який буде приблизний розмір виплати у разі виходу на пенсію за віком на основі індивідуальних даних.

Зокрема, якщо йдеться про офіційний дохід під час трудової діяльності жінки у розмірі 23 000 грн за мінімального стажу у 33 роки, то майбутня пенсія за віком буде становити 8 368 грн.

Йдеться про попередню суму, адже кінцевий розмір виплати може змінитися через різні чинники, зокрема, право на доплати та надбавки.

Підрахунок суми пенсії. Джерело: cost.ua/pension

Зокрема, пенсіонерам зі страховим стажем більшим за мінімально необхідний, передбачені деякі доплати. Понаднормовим стажем вважається наявність у чоловіків стажу у понад 35 років, а у жінок — більш ніж 30 років.

Сума надбавки за надстаж становить 1% від пенсії за кожен рік, проте не вище за 1% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які не працюють. У 2026 році він становить 2 595 грн, а тому надбавка дорівнює 25,9 грн. За десять років надстажу доплата становитиме 259 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто може розраховувати на максимальні пенсії у жовтні. За даними ПФУ, такі виплати зараз надають тим, хто упродовж трудової діяльності виконував особливу роботу. Зокрема, йдеться про співробітників силових органів та працівників державних органів. Максимальні виплати можуть сягати 26 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що деякі самотні пенсіонери отримають надбавки у 40% від мінімальної пенсії. Йдеться про тих, хто потребує регулярного стороннього догляду та не мають рідних. Доплати до пенсії мають зрости з 2027 року.