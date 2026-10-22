Перехожі на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні є низка професій зі складними умовами роботи, де шкідливі фактори чи велике фізичне навантаження негативно впливають на здоров’я працівників. Держава для таких категорій громадян надає можливість оформити пільгові пенсії та вийти на "заслужений відпочинок" раніше за загальний пенсійний вік.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Що означає пільгова пенсія та для кого вона доступна

Пільговою пенсією називають особливу форму пенсійного забезпечення, що передбачає можливість оформити виплати на пільгових умовах порівняно з традиційними нормами. Таким правом наділені громадяни, які тривалий період присвятили виконанню роботи на шкідливому, важкому або особливо небезпечному виробництві.

Питання призначення відповідної пенсії регулює закон "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування" та постанова уряду № 461, де міститься перелік професій і робіт, які дають право на пільги (Список № 1 (робота з особливо шкідливими/важкими умовами) і Список № 2 (робота зі шкідливими/важкими умовами).

Пільгову пенсію можуть призначити працівникам, зайнятим цілий день:

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на підземних роботах;

у хімічній промисловості;

металургії;

шахтах;

інших галузях, де умови праці негативно впливають на здоров’я.

Які умови пільгових пенсій для різних категорій

Для отримання пільгової пенсії необхідно накопичити певний стаж та відпрацювати затверджену кількість років на пільгових роботах. Умови для категорій за списком № 1 (особливо шкідливі/важкі умови праці):

чоловікам можна оформити пенсію з 50 років на основі 25 років стажу, з яких 10 років були витрачені на роботах за Списком № 1;

жінкам — з 50 років на основі 20 років стажу, з яких щонайменше сім з половиною років були витрачені на роботах за Списком № 1.

Умови для категорій Списком № 2 (шкідливі/важкі умови праці):

чоловікам — з 55 років на основі 30 років стажу, з яких мінімум 12 з половиною років були витрачені на роботі за Списком № 2;

жінкам — з 55 років на основі 25 років стажу, з яких від 10 років були присвячені роботам за Списком № 2.

Для чоловіків трактористів та машиністів в сільськогосподарському виробництві:

вік — від 55 років;

загальний стаж — від 25 років;

стаж роботи трактористом/машиністом — від 15 років.

Для жінок-доярок в колгоспах/сільськогосподарських підприємствах:

вік — від 55 років;

стаж — від 20 років;

дотримання норм обслуговування тварин.

Для робітниць текстильного виробництва:

вік — від 55 років;

стаж роботи на верстатах/машинах текстильного виробництва — щонайменше 20 років (за постановою Кабміну № 583).

Для водіїв міського пасажирського транспорту/великовагового транспорту на шкідливих виробництвах:

вік — від 55 років;

для чоловіків: мінімум 30 років стажу, з яких від 12 з половиною років — на такій роботі;

для жінок: 25 років стажу, з яких від 10 років — на такій роботі.

Для жінок в сільськогосподарському виробництві, які мають від п’яти дітей пільгову пенсію призначають незалежно від віку та сукупного стажу.

Для матерів дітей з інвалідністю з дитинства:

вік — з 50 років;

стаж — щонайменше 15 років;

дитина має бути вихована до 6-річного віку.

Як можна оформити пільгову пенсію

Щоб отримати пільгову пенсію, необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду або онлайн через портал е-послуг ПФУ.

Для цього необхідно зібрати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи, що підтвердять стаж (трудова книжка з даними про пільговий характер роботи);

довідка про зарплату за будь-які 60 календарних місяців стажу поспіль;

довідка про реєстрацію адреси проживання;

документи, які засвідчать особливий статус;

документи про народження та виховання дитини до 14-річного віку (за потреби);

наказ щодо результатів атестації робочих місць за умовами праці (за постановою № 442).

Раніше Новини.LIVE розповідали, якщо офіційна зарплата під час трудової діяльності жінки становила 23 000 грн за мінімального страхового стажу 33 роки, то пенсія за віком буде на рівні 8 368 грн. Проте остаточний розмір може бути вищим, якщо людина має право на доплати та надбавки.

Ще Новини.LIVE писали про те, що ПФУ нарахує максимальні пенсії у жовтні тим, хто протягом трудової діяльності здійснював виконання особливої роботи. За даними фонду, такі виплати зараз надають співробітникам силових органів та працівникам держорганів. Максимальна сума може сягати 26 000 грн.