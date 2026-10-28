Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року в Україні деяким пенсіонерам автоматично нарахують додаткові виплати, а також гарантуватимуть певні суми коштів, навіть якщо за розрахунком страхового стажу та доходу мають отримувати менше. Відповідні нарахування відбудуться у рамках закріплених законодавчих норм.

Про те, які виплати нарахує держава наступного місяця, розповідає видання Новини.LIVE.

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Який буде розмір мінімальної пенсії у листопаді

У листопаді поточного року в Україні не передбачається масштабного перегляду пенсійних виплат. Вони будуть залишатися на рівні, встановленому після весняної індексації. Водночас законодавство гарантує дотримання мінімальних пенсійних нарахувань, а також деякі автоматичні надбавки для громадян більш солідного віку.

Наступного місяця мінімальна пенсія за віком, визначена на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб становитиме 2 595 грн.

Водночас, відповідно до постанови уряду №236, для деяких категорій громадян передбачаються вищі мінімальні пенсії.

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За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), у листопаді держава гарантуватиме мінімальні пенсійні виплати за таких обставин:

4 213 грн — непрацюючим пенсіонерам, яким понад 65 років, на основі 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків. Аналогічна мінімальна сума передбачена для пенсіонерів від 80 років на основі 20 років стажу у жінок, 25 років — у чоловіків; 4 050 грн — пенсіонерам, яким від 70 до 80 років, на основі страхового стажу у щонайменше 30 років у жінок, 35 років — у чоловіків. 3 725 грн — пенсіонерам, віком до 70 років, на основі повного страхового стажу, а також для осіб з інвалідністю першої групи незалежно від віку та обсягу стажу. 3 406 грн — іншим непрацюючим пенсіонерам незалежно від віку та закону, за яким призначається пенсія.

Окремі гарантовані суми передбачаються для громадян, віком 75-80 років на основі щонайменше 20 років стажу у жінок, 25 років у чоловіків. Для таких осіб пенсійна виплата має стартувати з 4 050 грн.

Громадяни віком від 70 до 80 років із меншим стажем отримають відповідну доплату пропорційно до його тривалості.

Якщо за розрахунками виплати таких українців будуть менші за гарантовані суми, Пенсійний фонд повинен нарахувати додаткові кошти до відповідного рівня.

Кому передбачені доплати до пенсії у листопаді

Наступного місяця деяким пенсіонерам переглянуть виплати у зв’язку з досягненням певного вікового рубежу.

Йдеться про нарахування щомісячних компенсаційних доплат, передбачених для громадян віком 70, 75 або 80 років.

Суми вікових надбавок залежатимуть від року народження українців:

До 300 грн — для пенсіонерів від 70 до 74 років;

До 456 грн — пенсіонерів від 75 до 79 років;

До 570 грн — пенсіонерів від 80 років.

Ключовою умовою для надання відповідної доплати стане розмір пенсійної виплати, який не повинен бути в межах 10 340 грн. Тобто загальна пенсія з урахуванням різних доплат не повинна перевищувати вказати суму.

Як Пенсійний фонд нарахує гарантовані надбавки

Згідно з правилами, нарахування вікових доплат та гарантованого рівня пенсії відбудеться автоматично разом з досягненням пенсіонером відповідного віку. З огляду на це, подавати заяву чи додаткові документи до ПФУ не потрібно.

Право на компенсаційні виплати не залежить від виду пенсії, обсягу страхового стажу чи наявності роботи.

Якщо наступного місяця пенсіонер досягне 75 років, максимальний розмір доплати збільшиться з 300 до 456 грн, а після досягнення 80 років — до 570 грн.

Надбавки не підсумовуватимуть, а при переході нарахують вищі розміри компенсації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді українцям нарахують мінімальну пенсійну виплату у розмірі 16 500 грн. Таку суму може гарантувати наявність особливого статусу. Йдеться про право на виплату 80% від середньої заробітної плати в країні, з якої сплачені внески до ПФУ та яка враховується для обчислення пенсії за останній рік.

Ще Новини.LIVE писали про те, що самотнім громадянам похилого віку передбачені фінансові доплати у розмірі 40% від мінімального розміру пенсії. У 2027 році такі виплати хочуть підвищити. З нового року сума може зрости до 1 150 грн. Відомо, хто з таких категорій населення зможе отримати надбавки.