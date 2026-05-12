Зарплаты работников: в каких случаях возможны отчисления до 50% со стороны работодателя

В Украине закон четко определяет конкретные основания, сроки и ограничения в вопросе возможных удержаний из заработной платы, в основном речь идет об ошибочно выплаченных суммах или нанесенном ущербе предприятию. Известно, какие предусмотрены нормы в таких ситуациях в 2026 году.

Об этом рассказали в управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области, передают Новини.LIVE.

Когда возможны удержания из зарплат работников

Право на отчисление определенных сумм из зарплат предусматривает четко регламентированную процедуру, содержащую конкретные основания, сроки и ограничения, которые необходимо соблюдать, иначе действия могут признать противоправными. Законодательство предусматривает граничные размеры удержаний, которые не разрешается превышать даже при наличии оснований. Нарушение правил может привести к трудовым спорам и финансовым рискам.

Согласно статье 127 Кодекса законов о труде (КЗоТ), удержания из зарплат работников могут происходить только в случаях, предусмотренных законом.

Работодатели имеют право издавать приказы об отчислениях из сумм при следующих условиях:

При необходимости возврата аванса, выданного в счет заработной платы; Возврат переплаченных сумм из-за ошибок; Погашение неиспользованного аванса на командировку/хозяйственные нужды; Отчисления за ущерб, нанесенный работником; Удержания за неотработанные дни отпуска в случае увольнения.

Что касается сроков для оформления отчислений, то предусмотрены определенные рамки. Приказ должны выдать в течение одного месяца:

с даты завершения срока возврата аванса;

с даты выплаты ошибочно начисленных сумм;

со времени появления долга.

Какие предусмотрены ограничения на вычеты из зарплат в 2026 году

Общими правилами утвержден максимальный размер отчислений, который не должен превышать 20% объема заработной платы. Также работодатель имеет право забрать до 50% зарплаты в случаях, отдельно предусмотренных законодательством, или по решению суда. В частности, если работник по своей вине нанес материальный ущерб, например, испортил имущество.

Однако нормами законодательства запрещено осуществлять вычеты из таких видов выплат, являющихся составляющими заработной платы:

выходное пособие;

компенсационные выплаты;

другие выплаты, на которые не может распространяться взыскание.

Работодатели обязаны придерживаться предусмотренных законом процедур и ограничений при осуществлении отчислений из заработной платы.

Работники, со своей стороны, должны выполнять нормы законодательных гарантий и обжаловать противоправные удержания.

