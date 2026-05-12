Главная Финансы Вычеты из зарплаты: когда могут забрать до 50% от суммы

Вычеты из зарплаты: когда могут забрать до 50% от суммы

Дата публикации 12 мая 2026 14:30
Зарплаты работников: в каких случаях возможны отчисления до 50% со стороны работодателя
Работники на предприятии, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине закон четко определяет конкретные основания, сроки и ограничения в вопросе возможных удержаний из заработной платы, в основном речь идет об ошибочно выплаченных суммах или нанесенном ущербе предприятию. Известно, какие предусмотрены нормы в таких ситуациях в 2026 году.

Об этом рассказали в управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области, передают Новини.LIVE.

Когда возможны удержания из зарплат работников

Право на отчисление определенных сумм из зарплат предусматривает четко регламентированную процедуру, содержащую конкретные основания, сроки и ограничения, которые необходимо соблюдать, иначе действия могут признать противоправными. Законодательство предусматривает граничные размеры удержаний, которые не разрешается превышать даже при наличии оснований. Нарушение правил может привести к трудовым спорам и финансовым рискам.

Согласно статье 127 Кодекса законов о труде (КЗоТ), удержания из зарплат работников могут происходить только в случаях, предусмотренных законом.

Работодатели имеют право издавать приказы об отчислениях из сумм при следующих условиях:

  1. При необходимости возврата аванса, выданного в счет заработной платы;
  2. Возврат переплаченных сумм из-за ошибок;
  3. Погашение неиспользованного аванса на командировку/хозяйственные нужды;
  4. Отчисления за ущерб, нанесенный работником;
  5. Удержания за неотработанные дни отпуска в случае увольнения.

Что касается сроков для оформления отчислений, то предусмотрены определенные рамки. Приказ должны выдать в течение одного месяца:

  • с даты завершения срока возврата аванса;
  • с даты выплаты ошибочно начисленных сумм;
  • со времени появления долга.

Какие предусмотрены ограничения на вычеты из зарплат в 2026 году

Общими правилами утвержден максимальный размер отчислений, который не должен превышать 20% объема заработной платы. Также работодатель имеет право забрать до 50% зарплаты в случаях, отдельно предусмотренных законодательством, или по решению суда. В частности, если работник по своей вине нанес материальный ущерб, например, испортил имущество.

Однако нормами законодательства запрещено осуществлять вычеты из таких видов выплат, являющихся составляющими заработной платы:

  • выходное пособие;
  • компенсационные выплаты;
  • другие выплаты, на которые не может распространяться взыскание.

Работодатели обязаны придерживаться предусмотренных законом процедур и ограничений при осуществлении отчислений из заработной платы.

Работники, со своей стороны, должны выполнять нормы законодательных гарантий и обжаловать противоправные удержания.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что за последний год на украинском рынке труда средняя заработная плата некоторых специалистов выросла от 60% до 85%. Как свидетельствует информация одного из кадровых порталов, из-за этого размер доходов в вакансиях повысился от 25 000 до 85 000 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда ждать индексации зарплаты в Украине в 2026 году. В Госслужбе статистики уже обнародовали новый индекс инфляции, от которого может зависеть вероятность осовременивания зарплаты уже в июне. С начала года еще ни разу не пересматривали зарплаты работников.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
