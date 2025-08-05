Робота в Україні — хто через відпустку частково втратить страховий стаж

Бухгалтер в офісі. Фото: Freepik

Трудове законодавство України передбачає право працівників на щорічну основну та за певних умов додаткову неоплачувану відпустку. Відомо, як позначиться на загальному обсязі страхового стажу відпустка без збереження заробітної плати.

Відповідне питання прописане у ст. 9 закону №504/96-ВР "Про відпустки".

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Хто з українців має право на додаткову відпустку

Згідно з нормами закону, право мати щорічну додаткову відпустку без збереження заробітної плати надається працівникам, діяльність яких пов'язана зі шкідливими та важкими умовами праці.

Воно визначається на основі Списку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими та важкими умовами праці, затверджених урядовою постановою №1290.

До страхового стажу роботи працівника, що надає право на додаткову відпустку, зокрема, враховується:

Період виконання роботи зі шкідливими/важкими умовами, якщо зайнятий у відповідних умовах не менш ніж половину тривалості робочого дня, встановленої для робітників даного виробництва/посади; Час щорічних основної/додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами; Період праці вагітних жінок, переведених на підставі висновку лікарів на легшу роботу, де не мають впливу несприятливих факторів.

Згідно з пунктом 10 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій зі шкідливими/важкими умовами праці, затвердженого наказом Мінсоцполітики України №16, у розрахунок часу, що гарантує право працівникам додаткову відпустку, зараховують дні, коли вони були фактично зайняті на таких роботах не менш ніж половини тривалості робочого дня для таких працівників.

Тривалість відповідної відпустки буде індивідуальна, адже її встановлюють на основі колективного чи трудового договору у залежності від результату атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівників в таких умовах.

Чи зарахують у стаж час додаткової неоплачуваної відпустки

За інформацією Центру правової допомоги Федерації профспілок України, вищевказані працівники повинні пам'ятати, що період додаткової неоплачуваної відпустки не зараховується до страхового стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці.

Там пояснюють, що оскільки такі працівники перебували у відпустці без збереження зарплати то, відповідно, не були зайняті у шкідливих та важких умовах праці, тому це негативно позначиться на страховому стажу.

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