Робота у 2025 році — кому через дефіцит спеціалістів гарантують 100 тис. грн

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

В Україні влада має намір покращити імідж робітничих професій шляхом нового закону про професійну освіту, зробивши одним із ключових мотиваторів рівень майбутньої заробітної плати та можливість швидко розпочати кар’єру. Така необхідність продиктована ситуацією на ринку праці, де найбільший попит на зварників, екскаваторників, електриків, монтажників та будівельників.

Про це повідомив керівник освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак в коментарі Укрінформу.

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Переваги робітничих спеціальностей у 2025 році

За словами керівника освітнього комітету ВРУ, станом на середину 2025 року на тлі воєнного стану на українському ринку праці найбільш затребуваними спеціальностями є робітничі. На таких посадах громадяни можуть заробляти від 50 до 100 тис. грн щомісяця, в той час як молоді бухгалтери та юристи можуть розрахувати на 20-40 тис. грн.

Йдеться не тільки про запит економіки, а й про перспективу для громадян рано розпочати фінансово гідне життя без багаторічного періоду навчання у вищих навчальних закладах та заборгованості за освіту.

Таким чином, ключовими перевагами професійної освіти стануть:

заробітна плата;

швидкий старт кар’єри;

наявність великої кількості пропозицій роботи.

"Насправді сьогодні випускники профтеху часто отримують значно вищу зарплату на старті, аніж ті, хто має вищу освіту. Наприклад, екскаваторник отримує 50-100 тисяч гривень на місяць, а молодий бухгалтер або юрист — 20–40 тисяч, то ринок праці сам усе показує. І саме ці люди — професійні спеціалісти — будуть відбудовувати нашу країну. Попит на них шалений і, відповідно, будуть привабливі зарплати. Тому наше перше завдання — підвищити престиж професійної освіти", — повідомив політик.

Реформа профтехосвіти в Україні

Бабак зазначив, що метою державної політики у відповідній сфері є надання молоді інформації про переваги робітничих професій, а також зміна сприйняття навчання у закладах професійної освіти.

За його словами, влада має кардинально змінити імідж профтехосвіти. Щоб громадяни відійшли від слова "бурса", а почали сприймати як сучасні професійні коледжі, щоб відповідна освіта не була "останнім вибором".

Всі ці завдання прописані у новому законі про професійну освіту, підготовленого до другого читання у парламенті. Документ покликаний реформувати:

матеріально-технічну базу профтехосвіти;

співпрацю з роботодавцями;

фінансову допомогу учнів;

процес працевлаштування після завершення навчання;

ставлення до робітничих професій.

Нардеп зауважив, що планують змінити підхід і в оплаті праці педагогів у закладах профтехосвіти.

"На мій погляд, потрібно впровадити спеціальні стимули у вигляді надбавок, премій тощо. Ми вже почали обговорювати це питання на рівні Комітету. Можливо, вже восени винесемо його на розгляд у форматі конкретного рішення. Ці вчителі справді заслуговують на більше. І ми маємо зробити все, щоб вони не тільки залишалися в системі, а й щоб до неї приходили нові мотивовані фахівці", — додав Бабак.

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